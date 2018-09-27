Четверг, 27 сентября 2018

В Нидерландах полиция в четверг задержала семерых человек за подготовку серии терактов, сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру страны.

Задержания с участием тяжеловооруженных силовиков прошли в городах Арнеме, находящемся примерно в 100 километрах к югу от Амстердама, и Веерте, расположенном на юге страны неподалеку от границ с Германией и Бельгией.

Подозреваемых задержали по итогам многомесячного расследования, поводом к началу которого стали данные разведки. Задержанным от 21 года до 34 лет, предположительный лидер террористической группы – 34-летний уроженец Ирака. Трое из задержанных в прошлом были осуждены за попытки выехать за рубеж, чтобы присоединиться к неким “экстремистским сетям”. Как уточняет Би-Би-Си, лидер террористов пытался уехать воевать за “Исламское государство”, за что был осужден в прошлом году.

По версии правоохранителей, подозреваемые планировали устроить самоподрыв на многолюдном мероприятии, надев жилеты с взрывными устройствами; другие члены группы в это время планировали открыть огонь по толпе из штурмовых винтовок. Акция должна была повлечь множество жертв. В другом месте планировалось взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой. Список возможных целей террористов еще уточняется.

Подозреваемые пытались приобрести автоматы АК-47, пистолеты, жилеты с вмонтированными бомбами, гранаты, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также искали возможности обучаться использованию оружия.

В пятницу подозреваемые должны предстать перед следственным судьей на закрытых слушаниях (скорее всего имеется в виду досудебный арест).

В прокуратуре подчеркивают, что расследование в отношении террористов ускорилось в сентябре из-за “продвинувшихся приготовлений” к атакам. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхауз заявил, что полиция смогла вовремя предотвратить теракты.