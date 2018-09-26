Среда, 26 сентября 2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

В поддержку документа проголосовали 332 депутата.

Теперь законопроект уходит на рассмотрение Совфеда.

Документ был внесен правительством в середине июня. 19 июля он прошел первое чтение, а в нынешнюю среду – второе.

Во втором чтении ряд положений законопроекта смягчили. В частности, были приняты все поправки, внесенные Владимиром Путиным. Основной предложенной им новеллой стало повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63, как предполагалось первоначальной редакцией документа.

Также прошла поправка депутатов Госдумы и членов Совфеда, согласно которой накопительные пенсии по-прежнему должны выплачиваться мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55.

Депутаты от КПРФ и “Справедливой России” законопроект не поддержали.

В 2005 году Путин заверял, что до окончания его президентского срока пенсионный возраст повышаться не будет. 29 августа, комментируя пенсионную реформу в обращении гражданам, глава государства заметил, что тот его президентский срок закончился еще в 2008-м.

Тогдашнюю свою позицию Путин назвал оправданной. “Это еще не окрепшая экономика”, – охарактеризовал он состояние России в середине 2000-х. При этом, отметил глава государства, продолжительность жизни в стране тогда составляла лишь 65 лет. “Если бы в тех социально-экономических условиях мы начали повышать пенсионный возраст и за этот счет, как планируем сейчас, увеличивать пенсии, то к чему бы это тогда привело? Многие семьи, особенно в малых городах и сельской местности, лишились бы основного, а иногда и единственного источника дохода”, – заявил Путин. Поэтому, заключил он, “надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы”.

Однако теперь, по утверждению Путина, многие из этих проблем решены. “Начали реализацию долгосрочных демографических мер, включая программу материнского капитала, – отметил, в частности, он. – И это дало хорошие результаты, частично компенсировав демографические провалы прошлых десятилетий”. Что же касается продолжительности жизни, добавил глава государства, то она за последние 15 лет стала почти на 8 лет больше.

25 сентября Госдума приняла в окончательном чтении еще одну инициативу Путина, касающуюся пенсионной реформы. Была введена уголовная ответственность – штрафы и обязательные работы – за увольнение работодателями сотрудников предпенсионного возраста.

Пенсионная реформа вызвала масштабные протесты в Москве и регионах. Крупнейшими стали выступления в ходе общероссийской акции 9 сентября, проведенной по инициативе лидера “России будущего” Алексея Навального.