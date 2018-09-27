СМИ: Британия установила третьего участника покушения на Скрипаля
Британские спецслужбы установили третьего участника покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph, не называя источник сведений.
Имя третьего подозреваемого не называется – он, по сведениям издания, служит в ГРУ, как и уже известные исполнители покушения – полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига (псевдоним – Руслан Боширов) и его коллега по спецслужбе, скрывающийся под псевдонимом Александр Петров.
Как утверждается, новый подозреваемый ездил в Солсбери до Петрова и Чепиги, чтобы помочь им спланировать преступление.
Как сообщает The Times, расследовательской группе, которая установила личность Чепиги, известна и настоящая личность “Петрова” – информацию о ней опубликуют в ближайшие дни. По сведениям газеты, в среде сотрудников российских спецслужб у “Петрова” и “Боширова” появилась шуточная кличка “Дольче и Габбана”.
В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверят информацию о Чепиге, в том числе по спискам награжденных званием Героя России. Чиновник отметил, что в Кремле продолжают “исходить из той информации, которую озвучил президент РФ и которая была озвучена самими” “Петровым” и “Бошировым”. Владимир Путин и сами агенты ГРУ утверждали, что они гражданские лица. “Петров” и “Боширов” в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян назвали себя “предпринимателями средней руки”, чей бизнес связан с “фитнес-индустрией и спортивным питанием”.
О настоящей личности “Боширова” стало известно из вышедшего в среду нового расследования The Insider и Bellingcat. 39-летний уроженец села Николаевка Амурской области Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского в Благовещенске и Военную академию Генштаба, воевал в Чечне и предположительно участвовал в агрессии против Украины (звание Героя России с формулировкой “за участие в миротворческой миссии” он получил в декабре 2014 года).
В четверг “Коммерсант” сообщил, что несколько жителей села Николаевка узнали Чепигу – газета привела их комментарии на условиях анонимности. Односельчане агента ГРУ пояснили, что последний раз видели его около 10 лет назад. “Это он, Толя”, – сказала жительница села, с которой Чепига близко общался в школьные годы. Несколько лет назад семья Чепиги переехала из Николаевки в Благовещенск. Отец Чепиги Владимир в 1990-е был директором специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК) “Ивановская” в селе Березовка, а потом устроился в некую войсковую часть (на службу или в гражданский персонал – не уточняется). Сельчане рассказали, Анатолий Чепига женат и у него двое детей. “Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве”, – говорилось в публикации.
11 сентября The Daily Mirror сообщила, что у разоблаченных агентов ГРУ было четверо сообщников. Как утверждалось, “Петров”, Чепига и эти четверо состояли в отряде убийц, известном как “Чистильщики”. Сообщники непосредственных исполнителей покушения прикрывали операцию: в частности, следили за Скрипалем и его дочерью, чтобы они не появились у своего дома нанесения “Новичка” на дверную ручку, а также должны были в случае непредвиденных обстоятельств убрать яд под видом прохожих.
16 сентября газета передала, что Петрову и Боширову в Британии могли помогать врач и некий сотрудник российского посольства в Лондоне. По информации издания, Петров и Боширов могли с медиком, названным в статье “доктор Новичок”, и “помощником” из посольства, после того как вечером 2 марта заселились в отель. Задачей медика сопровождавшего отравителей, было проследить, чтобы агенты ГРУ сами не отравились ядом, предназначенным для Скрипалей, а если бы это произошло – чтобы об этом не узнали британские медики и полиция. В чем состояла роль сотрудника посольства в преступлении, не уточнялось.