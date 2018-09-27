Четверг, 27 сентября 2018

Британские спецслужбы установили третьего участника покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph, не называя источник сведений.

Имя третьего подозреваемого не называется – он, по сведениям издания, служит в ГРУ, как и уже известные исполнители покушения – полковник российской военной разведки, Герой России Анатолий Чепига (псевдоним – Руслан Боширов) и его коллега по спецслужбе, скрывающийся под псевдонимом Александр Петров.

Как утверждается, новый подозреваемый ездил в Солсбери до Петрова и Чепиги, чтобы помочь им спланировать преступление.

Как сообщает The Times, расследовательской группе, которая установила личность Чепиги, известна и настоящая личность “Петрова” – информацию о ней опубликуют в ближайшие дни. По сведениям газеты, в среде сотрудников российских спецслужб у “Петрова” и “Боширова” появилась шуточная кличка “Дольче и Габбана”.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверят информацию о Чепиге, в том числе по спискам награжденных званием Героя России. Чиновник отметил, что в Кремле продолжают “исходить из той информации, которую озвучил президент РФ и которая была озвучена самими” “Петровым” и “Бошировым”. Владимир Путин и сами агенты ГРУ утверждали, что они гражданские лица. “Петров” и “Боширов” в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян назвали себя “предпринимателями средней руки”, чей бизнес связан с “фитнес-индустрией и спортивным питанием”.

О настоящей личности “Боширова” стало известно из вышедшего в среду нового расследования The Insider и Bellingcat. 39-летний уроженец села Николаевка Амурской области Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского в Благовещенске и Военную академию Генштаба, воевал в Чечне и предположительно участвовал в агрессии против Украины (звание Героя России с формулировкой “за участие в миротворческой миссии” он получил в декабре 2014 года).

В четверг “Коммерсант” сообщил, что несколько жителей села Николаевка узнали Чепигу – газета привела их комментарии на условиях анонимности. Односельчане агента ГРУ пояснили, что последний раз видели его около 10 лет назад. “Это он, Толя”, – сказала жительница села, с которой Чепига близко общался в школьные годы. Несколько лет назад семья Чепиги переехала из Николаевки в Благовещенск. Отец Чепиги Владимир в 1990-е был директором специализированной передвижной механизированной колонны (СПМК) “Ивановская” в селе Березовка, а потом устроился в некую войсковую часть (на службу или в гражданский персонал – не уточняется). Сельчане рассказали, Анатолий Чепига женат и у него двое детей. “Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве”, – говорилось в публикации.

11 сентября The Daily Mirror сообщила, что у разоблаченных агентов ГРУ было четверо сообщников. Как утверждалось, “Петров”, Чепига и эти четверо состояли в отряде убийц, известном как “Чистильщики”. Сообщники непосредственных исполнителей покушения прикрывали операцию: в частности, следили за Скрипалем и его дочерью, чтобы они не появились у своего дома нанесения “Новичка” на дверную ручку, а также должны были в случае непредвиденных обстоятельств убрать яд под видом прохожих.

16 сентября газета передала, что Петрову и Боширову в Британии могли помогать врач и некий сотрудник российского посольства в Лондоне. По информации издания, Петров и Боширов могли с медиком, названным в статье “доктор Новичок”, и “помощником” из посольства, после того как вечером 2 марта заселились в отель. Задачей медика сопровождавшего отравителей, было проследить, чтобы агенты ГРУ сами не отравились ядом, предназначенным для Скрипалей, а если бы это произошло – чтобы об этом не узнали британские медики и полиция. В чем состояла роль сотрудника посольства в преступлении, не уточнялось.