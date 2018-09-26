Среда, 26 сентября 2018

Ну потому, что 5-я линия занималась защитой государственной безопасности в сфере идеологии… Там служили профессионалы высочайшего уровня. У нас же в отделе все были ровесники… Все имели хорошую подготовку и образование, а свою среду работы знали не со стороны. Были ребята закончившие питерскую академию художеств, и факультет журналистики, и мединститут, и дипакадемию, и ГИТИС, и ВГИК и консерваторию… Рядовые опера хорошо разбирались в литературе, знали изобразительное искусство, кино, театр… Со мной служили офицеры, которые ранее играли в театре, кино, писали картины, работали в творческих коллективах… каждый занимался той сферой, по которой у него было базовое образование. Вообще КГБ того периода был исключительно профессионален с точки зрения базовой гражданской подготовки. В те годы в КГБ приглашали… того, кто нужен: нужен физик – брали физика, нужен химик – брали химика, нужен художник или пианист – брали пианиста. Соответственно, сразу поднималась планка прикладного профессионализма.

Александр Михайлов, бывший начальник Центра общественных связей ФСБ

Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу… наивысшим моим достижением он считает, разумеется, “Чонкина”. Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.

- Третью часть пишете?

- Третью уже написал…

- И там, в третьей части, – смеется Петров, – тоже про органы?.. Ну, мне вообще-то все равно. Я по профессии конструктор…

Все кагэбэшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагэбэшниками. Партия их временно кинула на трудный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.

Владимир Войнович. “Дело № 34840″