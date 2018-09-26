Среда, 26 сентября 2018

Россия нацелилась на оккупацию Азовского моря, заявил президент Украины Петр Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. “Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия стала систематически нарушать свободу международного судоходства”, – сказал Порошенко. В своем выступлении он призвал ввести новые жесткие санкции против Москвы за эти действия, нарушающие Конвенцию ООН по морскому праву.

“Под российские оккупацией Крым превратился в военный бастион, угрожающий безопасности и стабильности всего Черноморского региона”, – предупредил Порошенко. Он призвал поддержать резолюцию с осуждением милитаризации Крыма, которую Украина внесет на нынешней сессии.

16 сентября правительство Украины объявило о намерении создать новую военно-морскую базу на Приазовье. 23 сентября два судна ВМС Украины – корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец” – прошли из Одессы в Бердянск под Крымским мостом, через самовольно установленную Россией “исключительную экономическую зону” у побережья аннексированного Крыма.

Со второй половины апреля погранслужба ФСБ массово задерживает корабли, проходящие через контролируемую ею зону. Российские власти начали блокаду Азовского моря после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна “Норд”; его экипаж имеет российские паспорта.

Порошенко напомнил, что агрессия против Украины продолжается. “Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах. Более полутора миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома. Россия постоянно приумножает человеческую трагедию”, – отметил Порошенко. По его словам, Россия также “отравляет украинскую землю”, провоцируя экологические катастрофы в Крыму и Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что “агрессивная экспансионистская политика” Москвы продолжается в условиях безнаказанности: “Поскольку адекватного наказания не последовало, после Грузии случилась Украина, после Литвиненко – Скрипали, а после Алеппо – Идлиб”.

“Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим возрождающемуся неоимпериалистическому государству, которое хочет разделить мир заново, и таким образом мы защищаем свободный мир”, – сказал Порошенко.

Он призвал мировое сообщество помнить о причинах войны. “Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанному на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе. Она делает вид, что Украина, как и Грузия, “сами напали на себя”, – подчеркнул он.

“Знаем ли мы, какой следующий сосед России “нападет на себя”? – обратился Порошенко к участникам сессии. – Будет ли мир и дальше находиться в состоянии “удобного оцепенения”, надеясь, что “следующим буду не я”?”.

Он призвал ООН “не молчать”, когда ценности и принципы международного права попираются одной из стран, имеющих право вето. Не сумев предотвратить агрессию против Украины, ООН может сыграть конструктивную роль в урегулировании, развернув международную миротворческую миссию в Донбассе, заметил Порошенко. Он подчеркнул, что у миротворцев должен быть сильный мандат и широкие полномочия, иначе эта инициатива приведет к замораживанию конфликта и “закреплению присутствия агрессора и его приспешников в Донбассе”.