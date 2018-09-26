Среда, 26 сентября 2018

Высококачественные и надежные тензодатчики и весовое оборудование от китайского бренда Keli Sensing Technology сегодня можно приобрести у эксклюзивного представителя компании на территории России – «КЕЛИ ПромКомплект». Сотрудники «КЕЛИ ПромКомплект» предлагают измерительное и весовое оборудование на сайте https://keli.ru, по самым доступным ценам .

Тензодатчики пользуются на современном рынке повышенным спросом благодаря своим характеристикам. Среди всего весового оборудования они остаются наиболее надежными и точными инструментами. Специалисты напоминают, что тензодатчики предназначены, главным образом, для преобразования механических деформаций в электрический сигнал.

Тензометрические датчики представляют собой электронные приборы, которые используются в основном с целью измерения степени деформации различных конструкций. Измерение деформаций может быть выполнено многочисленными способами. Чаще всего применяют пьезорезистивный, тензорезистивный, волоконно-оптический и оптико-поляризационный способы.

Сотрудники «КЕЛИ ПромКомплект» отмечают, что тензорезистивный способ измерения деформаций конструкций остается наиболее точным и надежным. Тензодатчики резистивного типа, предлагаемые производителем, выполнены в виде особой упругой конструкции. На ней надежно зафиксированы вспомогательные элементы и тензорезистор.

Чтобы выявить степень деформации конструкции, специалисты изменяют тензорезисторное сопротивление. Данный метод измерения основан на знании простого физического закона. Он гласит, что сила, прилагаемая к конструкции, и степень деформации конструкции находятся в прямой зависимости.Наиболее часто тензометрические датчики устанавливают в весовое оборудование с различными характеристиками.

Среди всех тензодатчиков самыми распространенными можно назвать датчики давления, датчики силы, датчики крутящего момента, акселерометры, датчики перемещения. Акселерометр необходим для измерения ускорения, а датчик силы – для измерения усилия и нагрузки.