Понедельник, 24 сентября 2018

Эта информация действительно доходит, но если те группировки, которые на Западе стоят за русофобией, не хотят ее воспринимать, то люди, которые пытаются быть объективными или субъективными… с удовольствием воспринимают эту информацию… Я могу привести один пример – это телеканал Russia Today. Когда приезжаешь на Ближний Восток, то понимаешь, что Russia Today не просто смотрят – никто уже не представляет, как жить без канала Russia Today на арабском языке. Просто потому что это качественно, профессионально, и это идет в дополнение и восполняет те информационные пробелы, которые имеются.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

- А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что… Тут газетка дюже антиресная проявилась…

- Что-о-о? Что ты говоришь, дед? – хрипловато спросил Половцев.

- Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии… То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца… Пятнадцать рубликов заплатил! А посля уже доглядели, а на ней обозначенная цена – пять копеек! Ну, да деньги мне с обчества соберут, с база по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник, кубыть, даже превышает…

Михаил Шолохов. “Поднятая целина”