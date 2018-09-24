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Дорогое слово Москвы

Понедельник, 24 сентября 2018

Эта информация действительно доходит, но если те группировки, которые на Западе стоят за русофобией, не хотят ее воспринимать, то люди, которые пытаются быть объективными или субъективными… с удовольствием воспринимают эту информацию… Я могу привести один пример – это телеканал Russia Today. Когда приезжаешь на Ближний Восток, то понимаешь, что Russia Today не просто смотрят – никто уже не представляет, как жить без канала Russia Today на арабском языке. Просто потому что это качественно, профессионально, и это идет в дополнение и восполняет те информационные пробелы, которые имеются.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

- А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что… Тут газетка дюже антиресная проявилась…
- Что-о-о? Что ты говоришь, дед? – хрипловато спросил Половцев.
- Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии… То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца… Пятнадцать рубликов заплатил! А посля уже доглядели, а на ней обозначенная цена – пять копеек! Ну, да деньги мне с обчества соберут, с база по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник, кубыть, даже превышает…

Михаил Шолохов. “Поднятая целина”