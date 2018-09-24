Понедельник, 24 сентября 2018

Минторг США ввел санкции против 12 российских государственных и коммерческих организаций. Решение министерства помещено на сайте федерального реестра. Официальное его опубликование ожидается в среду; тогда санкции и вступят в силу.

Компания Nilco Group, имеющая офисы в Тегеране, Москве и Минске, включена в санкционный список за помощь в реализации иранской ракетной программы. Санкции введены также персонально против менеджера фирмы Мохаммада Гасема Наджафи, живущего в столице Белоруссии.

Еще четыре организации – фигуранта списка – это петербургский НИИ “Вектор”, московская группа компаний “Инфотекс” (“Информационные технологии и коммуникационные системы”), московское же ФГУП “Гамма” и столичная “Сайрус системс”. Им вменена причастность к российским кибератакам.

Два петербургских предприятия – “Дайвтехносервис” и “Океан” – попали в список из-за поставок оборудования российскому ВМФ.

Санкции против остальных пяти организаций введены за участие в военно-космической программе России. Речь идет об ульяновском “Аэрокомпозите”, научно-производственном предприятии “Технология” из Обнинска, Калужская область, пермском конструкторском бюро “Авиадвигатель”, московской научно-производственной корпорации “Системы прецизионного приборостроения” и воронежском НИИ “Вега”.

Предприятиям, попавшим под санкции Минторга США, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям, на которые распространяются правила экспортного контроля. Эти же правила запрещают продажу фигурантам списка товаров и технологий любыми третьими лицами вне зависимости от юрисдикции, в которой работают последние.

В июне нынешнего года “Дайвтехносервис”, а также лично трое его руководителей были включены в другой санкционный список США, который подготовил Минфин. Причиной стала поставка подводного оборудования российским государственным ведомствам, в том числе ФСБ.