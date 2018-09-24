Понедельник, 24 сентября 2018

В Петрозаводский горсуд направлено второе дело о педофилии, сфабрикованное против председателя карельского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный главк СКР.

О завершении следствия по делу стало известно 21 августа. 62-летнему Дмитриеву вменен пункт “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет); ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Согласно фабуле дела, историк в 2012-2016 годах подвергал сексуальному насилию свою приемную дочь Наталью, которой сейчас 13 лет.

Между тем на четверг, 27 сентября, назначены первые слушания по существу в рамках повторного рассмотрения первого дела Дмитриева. В этом деле историку вменяются развратные действия, изготовление детской порнографии и хранение обреза. Потерпевшей по первым двум эпизодам, так же как и по новому делу, проходит Наталья. 5 апреля нынешнего года Дмитриев был осужден к двум с половиной годам ограничения свободы (с учетом года с лишним, отбытого в СИЗО, – фактически к трем месяцам) по обвинению в хранении обреза, а по первым двум его оправдали. Однако 14 июня этот приговор был отменен.

Начало повторного процесса дважды откладывалось: 25 июля из-за пребывания историка в Петербурге на стационарной психэкспертизе по второму делу, а 18 сентября, как передавал “7×7″, – из-за того, что Дмитриев не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Начало заседания 27 сентября – в 14:30. Дело слушает судья Александр Мерков.

27 июня Дмитриев, после отмены оправдательного приговора находившийся под подпиской о невыезде, отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце машину историка остановили гаишники, заявив, что на него есть ориентировка. Задержанного отправили в ИВС, а на другой день – в СИЗО.

Прокремлевские СМИ сообщали, будто Дмитриев в действительности следовал в Польшу. Однако родственники историка это опровергли. Известно, в частности, что загранпаспорт он оформить еще не успел.

Новое дело сфабриковал следователь петрозаводского горотдела СКР Максим Завадский. В основу дела легли заявления Натальи, сделанные во время “бесед” 18 мая и 6 июня. Первую из этих “бесед” проводили родная бабушка Натальи Валентина Фроленкова и психолог, вторую – психолог и следователь.

Как отмечал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, “беседы” с Натальей так и не были оформлены в порядке, установленном УПК, – в деле они представлены как “объяснения”. При этом, указывал юрист, информации, достаточной для обвинения историка, Завадскому от Натальи получить не удалось – девочка лишь заявила, что “опозорена”.

По утверждению Ануфриева, Фроленкова, бабушка Натальи, отдала девочку в приют, когда той было 3 года, и не интересовалась судьбой ребенка, пока в январе 2017-го, через месяц после ареста Дмитриева по первому делу, к ней не обратились из опеки. Сам Дмитриев в интервью “7×7″ рассказывал, что Фроленкова работала в том самом детдоме, из которого он взял Наталью.

Теперь Фроленкова как опекун получает 16 тысяч рублей в месяц; общаться с приемным отцом она Наталье запрещает. После вынесения Дмитриеву оправдательного приговора по первому делу Фроленкова наряду с прокурором Петрозаводска Еленой Аскеровой обжаловала это решение.