Понедельник, 24 сентября 2018

Управление миграции Швейцарии в прошлом году отказало российскому олигарху Роману Абрамовичу в выдаче вида на жительство в кантоне Вале, опасаясь, что положительное решение обернется для страны репутационными рисками, а также поставит под угрозу ее безопасность. Об этом Tages Anzeiger.

В Вале благоприятный налоговый климат, отмечает издание. Абрамович намеревался поселиться на горнолыжном курорте Вербье, где есть виллы у многих богатых бизнесменов, и стать налоговым резидентом кантона. Власти Вале, отмечает газета, были обрадованы планами олигарха. “С учетом его финансовых ресурсов он мог стать очень привлекательным налогоплательщиком для общины (Вербье. – Ред.) и для кантона”, – заметил изданию начальник службы демографии и миграции Вале Жак Дельвалла.

На уровне кантона было принято благоприятное для Абрамовича решение, однако его предстояло утвердить федеральным властям. Между тем центр выступил против выдачи олигарху вида на жительство.

Федеральное управление полиции страны, передает издание, указало, что Абрамович подозревается в отмывании денег, а также в контактах с преступными организациями. Правоохранители сослались на расследования, которое прокуратура Женевы вела в конце 1990-х годов в отношении подконтрольной олигарху оптовой фирмы “Руником”. При этом, указывается в статье, в отношении самого Абрамовича прокуратура подозрений не высказывала.

Адвокат олигарха Даниэль Гласль в комментарии Tages Anzeiger отмел заявления полиции как беспочвенные, указав, что подозрения с “Руникома” много лет назад были сняты “после тщательного расследования швейцарских властей”.

В ноябре прошлого года, далее говорится в публикации, Абрамович направил директору Федерального управления полиции Николетте делла Валле письмо, в котором заявлял, что любые подозрения в его адрес беспочвенны, и просил изменить заключение, направленное миграционной службе.

Ответ олигарху поступил без проволочек. Полицейское ведомство заверило, что тщательно изучило его досье и не видит оснований корректировать свои выводы.

Всего Абрамович дважды пытался получить вид на жительство в Швейцарии. Как в феврале передавала та же Tages Anzeiger, первую попытку он предпринял в 2016 году. Однако в тот раз он отозвал свое заявление.

Как пишет The Guardian, ответ полиции олигарху оказался в распоряжении Tages Anzeiger тогда же, в феврале. Однако Абрамович подал в суд иск с требованием запретить публикацию деталей, касающихся его попыток получить вид на жительство. Нынешняя статья газеты появилась после того, как олигарх проиграл разбирательство.

В конце мая СМИ сообщали, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Власти страны затягивали с ответом на ходатайство, поданное олигархом. Несколько дней спустя Абрамович оформил гражданство Израиля. Израильские граждане имеют право пребывать в Британии без визы в течение полугода.