Понедельник, 24 сентября 2018

Свердловский райсуд Костромы перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела молодых супругов-иеговистов 21-летнего Сергея Раймана. О решении, вынесенном 21 сентября, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Судя по тому, что политзека освободил суд первой инстанции, следствию либо было отказано в продлении ареста, либо оно само просило изменить меру пресечения. Райман провел под стражей 59 дней.

Просьбу обвиняемого смягчить ему меру пресечения до домашнего ареста поддержал представитель прокуратуры.

“Стало известно, что условия содержания в СИЗО у Сергея вначале были очень тяжелыми: маленькая одиночная камера, письма не пропускались. Иметь Библию не разрешалось под предлогом того, что в ней есть карты древней Палестины, которые теоретически могут использоваться для подготовки к побегу. Позже, однако, ситуация изменилась: ему было позволено иметь Библию (карты удалены) и получать письма, которые стали поддержкой для молодого человека”, – говорится в публикации.

21 сентября суд также продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий 25-летней жене Раймана Валерии, проходящей с ним по одному делу. Валерии Райман запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом, телефоном, почтой и любыми другими средствами связи, а также общаться с лицами, так или иначе фигурирующими в деле либо “исповедующими учение Иеговы”.

Днем ранее в Костроме сотрудники СКР при поддержке оперативников ЦПЭ и силовиков Росгвардии провели новые обыски у иеговистов, предположительно – по делу Райманов. По итогам обысков как минимум четверых местных жителей доставили на допросы (в каком процессуальном статусе – не уточняется), а затем отпустили.

Сергею Райману инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Его жене вменяется часть 2 той же статьи, по которой ей грозит от 2 до 6 лет.

Согласно фабуле дела, супруги в июне нынешнего года провели как минимум два собрания иеговистов, а также “изготавливали и распространяли видео и печатную продукцию”. Дело было возбуждено по материалам ЦПЭ.

О деле стало известно 2 августа. Супругов задержали 25 июля, взяв их квартиру штурмом и взломав перед этим входную дверь. Как заявляли в региональном главке СКР, при обыске у семейной пары нашли “27 книг, 45 брошюр, оргтехнику и “электронные накопители, содержащие религиозные проповеди”. Обыски с участием вооруженных омоновцев прошли в тот же день как минимум еще в двух жилищах костромских иеговистов.

21 сентября “Свидели Иеговы в России” сообщили подробности о деле пермских иеговистов, задержания по которому прошли 17 сентября, а через два дня двоих подозреваемых – 50 летнего Игоря Турика и 51-летнего Виктора Кучкова – отправили под домашний арест. Как уточняется, в деле также есть третий обвиняемый – 77-летний Борис Бурылов. Избрана ли ему какая либо мера пресечения, ресурс не поясняет. Дело было возбуждено 7 сентября следователем по особо важным делам следственного отдела УФСБ по Пермскому краю.

До задержаний телефоны фигурантов пермского дела прослушивали, за ними велось наблюдение. “В ходе обысков у граждан были изъяты мобильные телефоны и другие электронные устройства. Во время обысков и допросов сотрудники ФСБ угрожали гражданам длительными сроками тюремного заключения”, – отмечают “Свидетели Иеговы в России”.