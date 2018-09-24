Понедельник, 24 сентября 2018

Группа общественников Ингушетии объявила о созыве общегражданского форума, обвинив Чечню в попытках захватить часть территории своего региона. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на коллективное видеообращение активистов, опубликованное в понедельник на ФБ-странице общественника Мусы Абадиева.

Как пояснил изданию председатель Союза репрессированных народов России Тамерлан Абадиев, с инициативой созыва форума выступил Совет молодежных организаций Ингушетии во главе с Багаудином Хаутиевым. Идею поддержали другие структуры. Среди 12 участников записи помимо названных общественников были председатель правозащитной НПО “Машр” и Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии Магомед Муцольгов, его брат, лидер регионального отделения “Яблока” Руслан Муцольгов, сопредседатель движения “Мехк-кхел” Сараждин Султыгов, лидер движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев.

Форум планируется провести 6 октября.

В конце августа на границе Чечни и Ингушетии появилась строительная техника; в Грозном заявляли о намерении провести дорогу. Между тем 6 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров издал указ об образовании комиссии для установления границы между двумя регионами.

В ингушском обществе действия соседнего региона вызвали обеспокоенность. Как говорится в обращении общественников, сооружение дороги незаконно ведется на территории заповедника Эрзи в Сунженском районе Ингушетии. Стройку охраняют вооруженные кадыровцы; для этого в местности – также в нарушение закона – введен режим контртеррористической операции.

Между тем власти Ингушетии, в частности глава региона Юнус-Бек Евкуров, происходящее до сих пор не прокомментировали. По словам активистов, чиновники “самоустранились от пресечения посягательств на территориальную целостность республики”.

“Мы, представители общественных, религиозных и политических организаций Ингушетии, выступаем категорически против передачи какой-либо части ингушской земли кому бы то ни было, – говорится в обращении активистов. – Народ Ингушетии не выбирал ни Евкурова, ни депутатов Народного собрания – и тем более не уполномачивал их принимать решения о разбазаривании ингушских земель”.

На форуме предполагается обсудить вопрос, каким образом не допустить “предательских переговоров” между Евкуровым и Кадыровым и последующей “аннексии” территории Ингушетии.

Между тем вечером во вторник стало известно, что глава Сунженского района Ингушетии Исса Хашагульгов подал в отставку. “Во избежание необоснованных доводов о причинах моего ухода сообщаю, что данное решение принято мною в окончательной форме и обсуждению не подлежит!” – процитировали “Кавказ.Реалии” сообщение в личном Инстаграме чиновника, удаленное меньше чем через час после публикации. На ФБ-странице Хашагульгова есть его видеообращение, в котором он поясняет, что еще в августе просил Евкурова уволить его, а в понедельник, после очередного напоминания, глава региона просьбу удовлетворил.

Активисты, передает “Кавказский узел”, расценили отставку чиновника как его протест против передачи части района Чечне. По их информации, подписание соответствующего соглашения запланировано уже на среду, 26 сентября. Группа жителей во главе с Хаутиевым, Султыговым и Чемурзиевым явилась к администрации района в Сунже с требованием объяснений. К протестующим вышли Хашагульгов, занявший после его отставки пост и.о. главы района Магомед Дзейтов и сотрудник администрации Беслан Цечоев. На требование активистов ответить, действительно ли предполагается передача земель Чечне, чиновники заявили, что не располагают информацией, поскольку этот вопрос находится вне их компетенции.

Хаутиев по окончании митинга был задержан силовиками. Мобильный интернет в регионе, передавало издание, отключен.

На среду активисты анонсировали новый митинг в Сунже.

После разделения Чечено-Ингушетии в 1992 году граница между регионами определена так и не была. В сентябре 2012-го Кадыров заявил претензии на Сунженский и часть Малгобекского районов Ингушетии.

В марте 2013 года Евкуров указал на необходимость провести демаркацию границы. В следующем месяце на территорию Сунженского района Ингушетии вторглись около 300 кадыровцев, в том числе замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов и депутат Госдумы единорос Адам Делимханов. Этот рейд, по словам Кадырова, был предпринят после получения информации о том, что в этой местности скрывается лидер “Имарата Кавказ” Доку Умаров.

Неделю спустя Евкуров заявил в интервью, что “руководство Чечни не хочет никакого контакта, никакого диалога” для разрешения территориальной проблемы. В ответ Кадыров обвинил главу Ингушетии в разжигании межнационального конфликта.

Между тем в январе 2014 года Кадыров заявил, что “любые разговоры о попытках силовыми методами изменить границу между Чечней и Ингушетией носят провокационный характер” и “нет на свете причин, которые могут внести раздор между нашими народами”. Это было воспринято как отказ главы Чечни от территориальных претензий к соседнему региону.

16 сентября нынешнего года, по информации силовиков, в Ахчой-Мартановском районе Чечни, у границы с Ингушетией, в бою с омоновцами погибли трое участников вооруженного подполья. Как отмечал блогер Тумсо Абдурахманов, инцидент произошел как раз в непосредственной близости от оспариваемых Чечней территорий. Действия кадыровцев в Ингушетии блогер назвал провокацией, а относительно гибели предполагаемых повстанцев отметил, что они появились там “как нельзя кстати”.

Одним из убитых был 26-летний житель аула Пседах Малгобекского района Ингушетии, этнический чеченец Мовсар Алероев. Между тем “Кавказский узел” передавал, что Алероев никогда ранее не был замечен в связях с подпольем, а 1 июня нынешнего года ушел из дома и исчез, о чем его семья подала заявление в полицию.