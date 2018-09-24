Понедельник, 24 сентября 2018

Президент США Дональд Трамп выступил на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Reuters, большая часть его 35-минутной речи была посвящена обвинениям по адресу Ирана.

Трамп назвал Иран “коррумпированной диктатурой”. “Иранские лидеры сеют хаос, смерть и разрушение, – сказал президент США. – Они не уважают своих соседей, границы и суверенные права наций”.

Трамп пообещал, что кроме американских санкций за покупку иранских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 ноября в связи с выходом Штатов из ядерной сделки, в отношении Тегерана в дальнейшем будут введены дополнительные ограничения. Трамп также сказал, что США будут “работать со странами, которые импортируют иранскую сырую нефть, чтобы существенно урезать их закупки”.

Американский лидер заверил, что Вашингтон поможет странам Персидского залива, Иордании и Египту создать региональный союз в противовес Ирану.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ назвал политику Трампа “противостоянием многополярности”. По мнению Роухана, такая политика – “симптом слабости ума”. Он заверил, что Тегеран действует в полном соответствии с международным правом и не приемлет “ни войны, ни санкций, ни угроз”.

В качестве примера, которому Иран мог бы следовать, Трамп привел отношения США с Северной Кореей – по его словам, они значительно улучшились после саммита в Сингапуре.

Кроме того, Трамп заявил, что США “отвергают идеологию глобализма” и “никогда не сдадут американский суверенитет неизбираемой, неподотчетной глобальной бюрократии”.

В своей речи американский президент также подверг критике Китай за его торговую политику, однако ни разу не упомянул вторжение России в Сирию и вмешательство Москвы в американские выборы.

Трамп также сказал, что за время своего президентства сделал больше, чем все его предшественники. Это заявление вызвало смех в зале. “Я не ожидал такой реакции, но все в порядке”, – заметил Трамп.

В противовес Трампу президент Франции Эмманюэль Макрон в своем выступлении заявил, что “закон выживания сильнейшего”, протекционизм и изоляционизм в мировой политике приведут лишь к усилению напряженности. Он предостерег от одностороннего давления на Тегеран, пояснив, что оно может привести к конфликтам.

В понедельник министры иностранных дел стран-участниц ядерной сделки с Ираном на встрече на полях генассамблеи ООН договорились создать специальный механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций. Для торговли с Тегераном Евросоюз создаст специальное юрлицо, вести торговлю через него смогут и не входящие в ЕС страны. Несмотря на представленные Израилем доказательства нарушения иранским руководством условий ядерной сделки, члены “пятерки” – Россия, КНР, Британия, Германия и Франция – признали выполнение Ираном своих обязательств по соглашению.