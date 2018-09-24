Понедельник, 24 сентября 2018

Ленинский райсуд Краснодара продлил еще на сутки – до 72 часов – срок задержания сочинского адвоката Михаила Беньяша, в отношении которого сфабрикованы дела о нападении на полицейских и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил один из защитников Беньяша, адвокат “Агоры” Александр Попков.

Слушания продолжались с 11 часов утра, решение вынесли лишь 12 часов спустя. Повторный суд по поводу меры пресечения должен пройти в среду.

Суд мотивировал необходимость продления срока задержания плохим состоянием здоровья Беньяша. До этого в суд к обвиняемому вызывали скорую: медики заявили о подозрении на двустороннюю пневмонию и настаивали на госпитализации Беньяша.

Как указывает Попков, Беньяша были обязаны освободить: 48-часовой срок его задержания истек еще в 17:20 мск, однако адвоката незаконно продолжили держать в “аквариуме” в зале суда.

Беньяша в суде защищали 10 адвокатов. На процесс из Москвы прилетел зампред комиссии по защите профессиональных прав столичной адвокатской палаты Александр Пиховкин.

Беньяшу инкриминированы часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти), предусматривающая до 5 лет колонии, и часть 1 статьи 294 кодекса (воспрепятствование правосудию), по которой ему грозит до 2 лет. Оба дела расследует СКР.

8 сентября, за день до акции против повышения пенсионного возраста, Беньяша предупредили, что его намерены задержать и отправить под арест на 15 суток, чтобы помешать ему выполнять свою работу. Днем 9-го числа юрист подал в СКР и прокуратуру заявление о незаконных оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых в его отношении полицейскими.

Час спустя в центре Краснодара несколько оперативников в гражданском задержали Беньяша в присутствии свидетелей и без объяснения причин. Адвоката и одну из свидетельниц нападения на него, Ирину Бархатову, затолкали в машину, где, отобрав мобильники и иные личные вещи, несколько минут избивали.

Согласно фабуле дела по 318-й статье, юрист в машине “применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому”. По версии СКР, 9-го числа оперативники схватили Беньяша, поскольку за три дня до того полицейскими “был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном в установленном законом порядке митинге”.

Далее Беньяша держали в УМВД по Западному округу Краснодара, семь часов не допуская адвокатов, прибывших защищать коллегу. В управлении его также били. Как рассказывал Беньяш, из полиции его дважды возили в больницу и диагностировали ссадины на лице, руках, шее, скуле и челюсти, кровоизлияние в левую барабанную перепонку и травматический отит.

В итоге один из защитников Беньяша адвокат Алексей Аванесян сумел “прорваться” в здание УМВД.

Бархатову также незаконно оставили в полиции на ночь, притом что ей как матери сына, не достигшего 14 лет, не мог быть назначен административный арест. “Она предъявляла свидетельство о рождении сына полицаям, но те лишь ухмылялись и не давали ничего вписывать в протоколы”, – отмечал адвокат Попков.

Против самого Беньяша были сфабрикованы протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Поздно вечером 10 сентября судья Ленинского райсуда Краснодара Станислав Буренко назначил Беньяшу 40 часов обязательных работ по статье 20.2, а в ночь на 11-е – арестовал его по статье 19.3.

Начала разбирательств Беньяш ожидал с утра. За это время он успел выступить как адвокат на слушаниях по протоколу, сфабрикованному на Бархатову. Ее оштрафовали на 500 рублей.

23 сентября по окончании срока административного ареста Беньяша вывезли из спецприемника в Усть-Лабинске в Краснодар, где задержали по первому делу, отправив в изолятор временного содержания.

На следующий день СКР отчитался об открытии против юриста второго дела. По версии следствия, 6 мая нынешнего года юрист, защищая некую женщину по делу об административном правонарушении, “неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал и продолжал нарушать установленный порядок судебного процесса”. После того, как адвоката удалили из зала суда и “отстранили от дальнейшего участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях” (законом такая процедура не предусмотрена), Беньяш, по утверждению СКР, попытался снова прорваться в зал суда, но ему помешали полицейские.

Коллеги Беньяша направили в Федеральную палату адвокатов обращение с призывом провести открытое заседание руководящих органов этой структуры, назначить уполномоченного и потребовать от правоохранителей, чтобы те провели эффективное расследование похищения и избиения Беньяша.

“Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги – это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций, – подчеркивается в документе. – В этой связи мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования”.

По состоянию примерно на вечер 23 сентября обращение