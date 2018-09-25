Вторник, 25 сентября 2018

Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО-1 избили фсиновцы. Как написала Денисова в Фейсбуке, состояние здоровья Балуха после избиения “чрезвычайно тяжелое”.

“После физического насилия администрации пенитенциарного учреждения он получил многочисленные побои печени, спины и головы. Это значительно ухудшило состояние его здоровья”, – утверждает Денисова.

Накануне Денисова обратилась к вице-президенту Международного Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой организовать визит к Балуху врачей МКК – по словам омбудсмена, в изоляторе политзеку не оказывают медицинскую помощь. Омбудсмен указывает, что Балух испытывает “боль в сердце, которая сопровождается отрыжкой и рвотными рефлексами, постоянную боль в области печени, спины и головы”.

15 сентября об избиении Балуха, случившемся двумя днями ранее, сообщил зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. По утверждению крымскотатарского лидера, в камеру к Балуху зашел начальник СИЗО Сергей Бережной в сопровождении двух фсиновцев. Они потребовали от Балуха навести порядок в камере. “Потребовали с оскорблениями, угрожали, что скоро отправят по этапу. Балух отказался, ему пригрозили “ямой” (карцером. – Ред.). Началась словесная перепалка, потому что администрация СИЗО недовольна проукраинской позицией Балуха. После перепалки его повели “на яму”, но по пути завели в каптерку, потребовали встать на колени. Он наотрез отказался. За это его уложили на пол, надели наручники сзади, за спиной, и избили. Били в область печени, по спине и голове”, – рассказал Чийгоз.

Затем, по словам Чийгоза, политзека “не рискнули отвести” в карцер и вернули в обычную камеру, составив некий протокол.

Иные сведения, не называя источник информации, сообщал журналист Антон Наумлюк. По его сведениям, конфликт Балуха с фсиновцами произошел из-за сломанной видеокамеры в камере. Как утверждает Наумлюк, тюремщики под руководством Бережного провели в камере обыск. Затем политзека вывели из камеры, и у него произошла словесная перепалка с Бережным – начальник изолятора обвинил Балуха в поломке. Далее, писал Наумлюк, арестанта в наручниках отвели в карцер.

“Крымская правозащитная группа” в свою очередь сообщала, что адвокат Балуха 15 сентября встречался с Бережным и начальник СИЗО сказал юристу что видел политзека и с ним “все нормально”.

18 сентября общественный защитник Балуха архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ Киевского патриархата Климент (Кущ) сообщил, что 17-го числа встречался с политзеком и тот “промолчал” об избиении, лишь пожаловавшись на боль в сердце.

Скорее всего сейчас Балух в карцере не содержится. В понедельник из-за нежелания Балуха покидать камеру для участия в слушаниях по видеоконференцсвязи контролируемый Россией верховный суд аннексированного Крыма перенес на 3 октября рассмотрение апелляционной жалобы политзека по третьему делу. Балух настаивает на личном участии в суде.

11 августа 2017 года Балуха избил начальник ИВС российского УМВД по Раздольненскому району аннексированному Крыму Валерий Ткаченко. После этого в отношении Балуха сфабриковали третье дело по части 2 статьи 321 УК России (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). 5 июля судья подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма Татьяна Пыркало назначила Балуху 3 года общего режима по этому делу, в совокупности с наказанием по второму делу – о хранении патронов и тротиловых шашек – он получил 5 лет общего режима.

13 июля судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов отказался рассматривать ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении по второму делу. 10 сентября судья верховного суда аннексированного Крыма Анатолий Осоченко объявил это решение законным.

Балух, находившийся в симферопольском СИЗО в декабре 2016 – декабре 2017 года и повторно отправленный туда в январе 2018-го, остается в изоляторе до апелляции на приговор по делу об избиении начальника ИВС. 12 марта он объявил голодовку в знак протеста против фабрикации против него уголовных дел. До 12 апреля политзек употреблял только воду. Затем по настоянию архиепископа Климента Балух смягчил режим акции, начав ежедневно принимать небольшое количество пищи (чем и объясняется получение упомянутых в ответе прокуратуры передач). Однако 22 июня Балух вновь ужесточил голодовку, полностью отказавшись от еды, однако через некоторое время вернулся к смягченному режиму акции. 24 августа Крымская правозащитная группа сообщила, что за время голодовки Балух потерял 35 процентов веса.