Понедельник, 24 сентября 2018

ФСБ ведет проверку по факту утечки личной информации агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, отравивших в Великобритании своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”. Речь идет о сведениях из анкет Петрова и Баширова на получение загранпаспортов и о данных относительно пересечения агентами границы.

По словам собеседника “Росбалта”, сейчас ведется поиск сотрудников МВД, продавших журналистам или другим людям “анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, которые содержат личные данные”.

В отношении лиц, предоставивших информацию о Петрове и Боширове, будут приняты некие “серьезные меры”, добавил собеседник агентства. Как именно их могут наказать, он не уточнил.

Документы Петрова и Боширова из паспортной базы МВД опубликовали The Insider и Bellingcat, а также “Проект”. Паспортные анкеты доказывают их связь с военной разведкой – в бумагах стоят штампы “сведений не давать” с телефоном Минобороны и отметки “совершенно секретно”; при этом какие бы то ни было данные о жизни агентов до последнего получения ими внутренних паспортов отстутствуют. Внутрироссийские паспорта Петрову и Боширову оформлялись в одном и том же московском УФМС № 770001, где выдают документы высокопоставленным силовикам.

Из второй части расследования The Insider и Bellingcat, вышедшей 20 сентября, стало известно, что загранпаспорта с похожими номерами, отличающимися лишь на последних три цифры, выдавали другим агентам ГРУ – в частности, участнику неудавшегося пророссийского переворота в Черногории Эдуарду Шишмакову. Кроме того, в расследовании говорилось, что Петрова и Боширова ранее задерживали в Нидерландах. Весной нынешнего года в этой стране раскрыли двух российских агентов, которые пытались похитить данные с компьютеров лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц, участвовавшей в расследовании химатак в Сирии. Журналисты предположили, что Петров и Боширов по крайней мере входили в одну группу с хакерами, если сами не являлись таковыми.