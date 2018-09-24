Понедельник, 24 сентября 2018

США и Китай взаимно ввели новые пошлины на импорт товаров, сообщает Reuters. Объем новых американских тарифов составляют 200 миллиардов долларов, китайских – 60 миллиардов.

Ранее в нынешнем году обе страны ввели в отношении друг друга тарифы на сумму в 50 миллиардов долларов.

США наложили пошлины на целый ряд китайских товаров – от пылесосов до устройств, подключаемых к интернету. Пекин, со своей стороны, повысил тарифы на ввозимый в Китай американский сжиженный природный газ и некоторые типы самолетов, производящиеся в США.

Вскоре после вступления в силу новых тарифов КНР обвинила Штаты в “торговом хулиганстве”. В Пекине отметили, что решение США наносит вред другим странам, и заявили о готовности возобновить американо-китайские торговые переговоры на основе “взаимного уважения и равенства”.

До сих пор ни одна из сторон не пошла на компромисс; дата следующих американо-китайских торговых переговоров неизвестна.

В воскресенье The Axios сообщил со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, что администрация Дональда Трампа планирует провести скоординированную информационную кампанию против Китая. В ней будут участвовать Пентагон, Совет нацбезопасности, министерства торговли и финансов. КНР будут обвинять во “враждебных действиях против американского публичного и частного секторов”: кибератаках, вмешательстве в выборы, кражах интеллектуальной собственности.