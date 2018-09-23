Воскресенье, 23 сентября 2018

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова не исключила повышения возраста, с которого можно покупать алкоголь, с 18 до 20 лет. “Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но, может быть, не 21 – может быть, 20 лет”, – цитирует чиновницу РИА “Новости”.

По словам Голиковой, в России будут приниматься дополнительные меры против курения и алкоголизма, поскольку “несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают”.

“Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но тем не менее есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье”, – добавила вице-премьер. По мнению Голиковой, запретительные меры “дают эффект, но важно их значение правильно доносить”.

Сейчас в России алкоголь можно купить с 18 лет. Возможное повышение возраста продажи алкоголя будет противоречить статье 60 Конституции, согласно которой гражданин “может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет”.