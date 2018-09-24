Понедельник, 24 сентября 2018

Россия в течение двух недель передаст режиму сирийского диктатора Башара Асада один зенитный ракетный комплекс C-300. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

По мнению Шойгу, комплекс “существенно укрепит боевые возможности” сирийской ПВО. “Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей”, – добавил министр.

Шойгу напомнил, что поставка в Сирию одного С-300 уже планировалась в 2013 году, однако тогда ее приостановили по просьбе Израиля. “Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине”, – подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, добавил Шойгу, Россия намерена подавлять над акваторией Средиземного моря сигнал систем связи, бортовых радиолокационных систем и спутниковой навигации самолетов, которые бомбят объекты на территории Сирии. “В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой”, – добавил министр, не уточнив, что он имеет в виду под “противным случаем”.

Собирается Москва противодействовать только полетам над Сирией израильской военной авиации или воздушным силам других стран – в частности, США – тоже, Шойгу не пояснил. Ранее США несколько раз атаковали силы Асада.

В ночь на 18 сентября в мухафазе Латакия сирийская ПВО во время налета израильских ВВС по ошибке сбила российский самолет Ил-20. Погибли все 15 военных, находившихся на борту. Москва заявляет, будто пилоты израильских истребителей F-16 намеренно подставили Ил-20 под удар сирийской ПВО. Израиль настаивает, что самолетов ЦАХАЛа в момент уничтожения Ил-20 уже не было в сирийском воздушном пространстве, а к случившемуся привел беспорядочный огонь сирийских зенитчиков.

Владимир Путин вскоре после авиакатастрофы заявил, что ответные действия Москвы “будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике”. “Это будут такие шаги, которые заметят все”, – заверил глава государства.