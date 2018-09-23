Воскресенье, 23 сентября 2018

Судья Ломоносовского райсуда Ленинградской области Александр Смирнов отклонил иск защиты фигуранта петербургского дела “Сети” Юлия Бояршинова о признании пыткой помещения политзека в перенаселенную камеру СИЗО-6 в поселке Горелово под Петербургом. Как сообщает “Коммерсант”, решение вынесено еще 21 сентября.

Слушания проходили в отсутствие политзека – Бояршинов сейчас находится в Пензе на неких следственных действиях вместе с другими фигурантами петербургского дела “Сети” – Виктором Филинковым и признавшим виду и подавшим ходатайство о сделке с прокуратурой Игорем Шишкиным. В Пензе фабрикуется еще одно дело “Сети”.

Юрист указывала, что ее подзащитного поместили в “критически перенаселенный барак” площадью в 270,5 квадратных метра, где на 116 спальных мест приходилось 150 подследственных, в том числе фигурантов дел об изнасиловании, убийствах, грабеже и разбое. На каждого арестанта приходилось по 2 квадратных метра площади, тогда как по закону должно приходиться по 4 квадратных метра на человека. Нарушение метража признала прокуратура Ленинградской области. Бояршинов сначала неделю спал на полу, затем – втроем с сокамерниками на сдвоенной двухъярусной кровати и в итоге заразился чесоткой. Кроме того, политзек конфликтовал с соседями по камере: по словам Кривонос, его называли “террористом” и “требовали объяснений” – по мнению юриста, проживание с “психологически несовместимыми” соседями угрожало жизни и здоровью Бояршинова. По закону подозреваемых и обвиняемых по “террористическим” статьям УК требуется содержать отдельно от остальных арестантов. Юрист настаивала, что условия содержания Бояршинова в СИЗО-6 нарушают установленный Конституцией и Европейской конвенцией запрет на бесчеловечное обращение.

Кривонос требовала “незамедлительно обеспечить личную безопасность подзащитного и перевести его в условия, соответствующие закону”.

Представители изолятора в свою очередь возражали, что в марте нынешнего года “среднесписочное” количество арестантов в камере, куда поместили Бояршинова, составляло 78 человек, “попарное соединение” кроватей в СИЗО не запрещено, а утверждение, что это приводит к болезням, равно как и психологическая несовместимость Бояршинова с соседями, не нашли подтверждения. Тюремщики также указывали, что наличие в камере горячей воды и изолированного места для курения не предусмотрено, а “статистика курящих и некурящих” не ведется (Бояршинов курит).

Сейчас Бояршинова держат в пензенском СИЗО-1. По данным “Коммерсанта”, его активно лечат от чесотки и каждый день осматривают на наличие физических повреждений, “стараясь это делать под видеорегистратор”. Политзеку, как и фигуранту пензенского дела “Сети” Дмитрию Пчелинцеву, доставлял неудобства постоянно включенный динамик, закрепленный в вентиляционном отверстии: по словам адвоката, Бояршинов его “уронил”. На прошлой неделе фсиновцы изъяли у политзека трехмерный рисунок камеры, назвав его “планом побега”.

До конца июля Филинков и Бояршинов содержались в СИЗО-6, имеющем репутацию “пыточного”. Шишкин находился в СИЗО-3 центрального главка ФСИН “Шпалерная”, неофициально контролируемом ФСБ. В начале 20-х чисел июля появилась информация, что всех троих забрали на этап.

После двух с лишним недель в Ярославле Филинков и Бояршинов около недели провели в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. О том, что их забрали оттуда в Пензу, стало известно 20 августа. Через два дня появилась информация, что оба доставлены в СИЗО-1 в Пензе.

4 июля на следственные действия в Петербург вывезли Пчелинцева. Там он участвовал в очной ставке с Шишкиным. Очных ставок Пчелинцева с другими фигурантами не проводилось. В Петербург Пчелинцев был доставлен не по этапу, а на машине в сопровождении оперативников ФСБ. Как его везли обратно, не сообщалось. Так или иначе, к 9 июля политзека уже вернули обратно в пензенский СИЗО-1.