Воскресенье, 23 сентября 2018

ЛДПР и КПРФ сформируют коалиционные правительства в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера комунистов Геннадия Зюганова, об этом он договорился с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

Лидер ЛДПР подтвердил агентству, что договоренность о формировании коалиционных правительств касается всех регионов, которые возглавляют представители оппозиции. Между тем пока неясно, удастся ли ее выполнить в Хакасии – там второй тур выборов пройдет 7 октября. После того как действущий и.о. республики единорос Виктор Зимин снялся с гонки, фавориту выборов – коммунисту Валентину Коновалову – там противостоит кандидат от “Справедливой России” Андрей Филягин.

По итогам вторых туров выборов, прошедших в воскресенье, Владимирскую область и Хабаровский край возглавят члены ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал.

Зюганов указал, что Жириновский сам “активно развивает” инициативу с коалиционными правительствами. “Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области”, – сказал комунист. В Смоленской области, которую возглавляет жириновец Алексей Островский, в правительство региона входят члены ЛДПР, КПРФ и “Единой России”.

И в Хабаровском крае, и во Владимирской области власти между первым и вторым турами выборов впытались договориться с соперниками кандидатов от ЕР, предлагая им различные должности: Фургалу обещали пост первого вице-губернатора, а Сипягину – вице-спикера областного заксобрания.