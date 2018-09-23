Воскресенье, 23 сентября 2018

Против адвоката Михаила Беньяша, которого полицейские похитили и избили в Краснодаре перед акцией 9 сентября, возбуждено второе дело – о воспрепятствовании правосудию. Об этом, не называя фамилию подозреваемого, сообщает пресс-служба кубанского управления СКР.

Адвокат “Агоры” Александр Попков подтвердил “Медиазоне”, что речь идет о Беньяше. Накануне юриста после отбытия 14-суточного административного ареста задержали по делу о нападении на полицейских – по части 1 статьи 318 УК (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) Беньяшу грозит до 5 лет колонии.

По второму делу Беньяшу инкриминирована часть 1 статьи 294 УК (воспрепятствование правосудию), предусматривающая до 2 лет лишения свободы. Согласно фабуле нового дела, юрист 6 мая нынешнего года в Первомайском райсуде Сочи, защищая некую женщину по делу об административном правонарушении, “неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал и продолжал нарушать установленный порядок судебного процесса”. “В связи с допущенными нарушениями порядка судебного заседания было принято решение об удалении мужчины из зала суда, а также, в связи с продолжением противоправного поведения в холле суда – и об отстранении его от дальнейшего участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях”, – добавяют в СКР. Закон не предусматривает возможности отстранения защитника от участия в будущих делах.

Беньяша принудительно вывели из зада суда, после того как он отказался покинуть его самостоятельно. Как утверждается, в тот же день юрист, “будучи осведомленным о том, что он лишен права находиться при рассмотрении дел об административных правонарушениях, пытался вмешаться в деятельность суда и воспрепятствовать осуществлению правосудия при рассмотрении дел путем проникновения в зал судебного заседания, из которого он был удален судьей”. Повторно попасть в зал суда адвокату помешали полицейские.

В СКР также уточняют фабулу первого дела Беньяша: как утверждается, после похищения адвокат в полицейском автомобиле “применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому”. По версии ведомства, 9-го числа оперативники в штатском схватили Беньяша, поскольку за три дня до того полицейскими “был выявлен факт призыва адвоката к участию в несогласованном в установленном законом порядке митинге”.

В минувшее воскресенье Беньяша вывезли из спецприемника в Усть-Лабинске в Краснодар, где задержали по первому делу, отправив в изолятор временного содержания. Как заявляют в СКР, сейчас “рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения” – какой, не уточняется.

За день до акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября Беньяша предупредили, что его намерены задержать и отправить под арест на 15 суток, чтобы помешать ему выполнять свою работу. Днем 9-го числа юрист подал в СКР и прокуратуру заявление о незаконных оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых в его отношении полицейскими.

Час спустя в центре Краснодара несколько оперативников в гражданском задержали Беньяша в присутствии свидетелей и без объяснения причин. Адвоката и одну из свидетельниц нападения на него, Ирину Бархатову, затолкали в машину, где, отобрав мобильники и иные личные вещи, несколько минут избивали.

Далее Беньяша держали в УМВД по Западному округу Краснодара, семь часов не допуская адвокатов, прибывших защищать коллегу. В управлении его также били. Как рассказывал Беньяш, из полиции его дважды возили в больницу и диагностировали ссадины на лице, руках, шее, скуле и челюсти, кровоизлияние в левую барабанную перепонку и травматический отит.

В итоге адвокат Аванесян сумел “прорваться” в здание УМВД.

Бархатову также незаконно оставили в полиции на ночь, притом что ей как матери сына, не достигшего 14 лет, не мог быть назначен административный арест. “Она предъявляла свидетельство о рождении сына полицаям, но те лишь ухмылялись и не давали ничего вписывать в протоколы”, – отмечал адвокат “Агоры” Александр Попков.

Против самого Беньяша были сфабрикованы протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Поздно вечером 10 сентября судья Ленинского райсуда Краснодара Станислав Буренко назначил Беньяшу 40 часов обязательных работ по статье 20.2, а в ночь на 11-е – арестовал его по статье 19.3.

Начала разбирательств Беньяш ожидал с утра. За это время он успел выступить как адвокат на слушаниях по протоколу, сфабрикованному на Бархатову. Ее оштрафовали на 500 рублей.

Между тем коллеги пострадавшего направили в Федеральную палату адвокатов обращение с призывом провести открытое заседание руководящих органов этой структуры, назначить уполномоченного и потребовать от правоохранителей, чтобы те провели эффективное расследование похищения и избиения Беньяша.

“Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги – это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций, – подчеркивается в документе. – В этой связи мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования”.

По состоянию примерно на вечер 23 сентября обращение