Воскресенье, 23 сентября 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков узнал о новом задержании блогера Алексея Навального из сообщений СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отказался комментировать задержание Навального. “Мы [в администрации президента РФ] так же об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать [задержание], не знаю, в связи с чем, почему”, – пояснил он. Песков посоветовал обращаться за информацией по этому поводу в правоохранительные органы.

ТАСС

Ф е д о р

Да, хорошо! Пустите!

Мне некогда! Скажите все Борису!

Ему скажите!

В ы б о р н ы е

Как же, государь,

Ему же мы да про него же скажем?

Яви нам милость! Выслушай нас, царь!

Дозволь тебе…

Ф е д о р (затыкая уши)

Ай-ай, ай-ай, ай-ай!

Скажите все Борису! Все Борису!

Мне некогда! Скажите все Борису!

(Уходит, держа пальцы в ушах. Выборные с недоумением смотрят друг на друга.)

Алексей Толстой. “Царь Федор Иоаннович”