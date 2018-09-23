Царь не в курсе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков узнал о новом задержании блогера Алексея Навального из сообщений СМИ.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отказался комментировать задержание Навального. “Мы [в администрации президента РФ] так же об этом узнали из сообщений СМИ, поэтому я никак не могу прокомментировать [задержание], не знаю, в связи с чем, почему”, – пояснил он. Песков посоветовал обращаться за информацией по этому поводу в правоохранительные органы.
ТАСС
Ф е д о р
Да, хорошо! Пустите!
Мне некогда! Скажите все Борису!
Ему скажите!
В ы б о р н ы е
Как же, государь,
Ему же мы да про него же скажем?
Яви нам милость! Выслушай нас, царь!
Дозволь тебе…
Ф е д о р (затыкая уши)
Ай-ай, ай-ай, ай-ай!
Скажите все Борису! Все Борису!
Мне некогда! Скажите все Борису!
(Уходит, держа пальцы в ушах. Выборные с недоумением смотрят друг на друга.)
Алексей Толстой. “Царь Федор Иоаннович”