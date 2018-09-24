Понедельник, 24 сентября 2018

Арестованный в Норвегии российский шпион оказался сотрудником Совета Федерации, отвечавшим за вебсайт верхней палаты. Как сообщает РБК, Михаил Бочкарев работал в парламенте в должности IT-советника.

Имя арестованного россиянина чуть ранее стало известно из заявления МИДа, который выразил протест норвежскому послу.

По словам источника РБК, арест Бочкарева “живенько” обсуждался на заседании верхней палаты в понедельник.

51-летний Бочкарев был в Норвегии в командировке, в этой стране он бывал и ранее, уточнил другой источник. В заявлении российского МИДа говорится, что Бочкарев поехал в Осло по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил 20 и 21 сентября в стортинге.​ “Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании “шпиономании” в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий”, – подчеркнули на Смоленской площади.

Об аресте россиянина по подозрению в шпионаже стало известно в воскресенье. По уголовной статье о шпионаже Бочкареву грозит до трех лет лишения свободы.