Воскресенье, 23 сентября 2018

Олегу Сенцову присвоен статус почетного гражданина Парижа. Такое решение единогласно принял в понедельник городской совет по представлению мэра Анн Идальго. Об итогах голосования сообщил в Фейсбуке координатор французской кампании в поддержку Сенцова Мишель Ельчанинов. Его общественная организация “Новые диссиденты” и переводчица Галина Аккерман выступили инициаторами решения.

Статус почетного парижанина присваивается с 2001 года за выдающиеся заслуги в деле защиты свобод и прав человека. Среди обладателей этого статуса – бывший белорусский политзаключенный, правозащитник Алесь Беляцкий, иранский режиссер-политзек Джафар Панахи, колумбийский политик Ингрид Бетанкур.

В июне этого года почетным парижанином стал бахрейнский правозащитник Набил Раджаб. Хотя статус присваивается раз в год, в связи с экстренным характером дела Сенцова решено было отступить от этого правила.

“Париж – признанная столица прав человека. Он воплощает для всей планеты индивидуальные свободы, в том числе свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны продвигать эти ценности, бороться за их соблюдение во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден”, – заявила Идальго.

Портреты Сенцова размещены на зданиях мэрий нескольких парижских округов. С 14 сентября у российского посольства на бульваре Ланн известные кинематографисты и общественные деятели проводят однодневные символические голодовки солидарности с Сенцовым. В прошлые выходные там же состоялся показ его фильма “Гамер” на большом уличном экране.

Овация в парижском городском совете после голосования по Сенцову:

Сенцов 134-й день отказывается от еды, принимая в день лишь несколько ложек питательной смеси. Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному “делу крымских террористов”, требует свободы для всех украинских политзаключенных в России.