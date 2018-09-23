Воскресенье, 23 сентября 2018

Адвокат Дмитрий Динзе подал в СКР заявление об отравлении продюсера Pussy Riot, издателя “Медиазоны” Петра Верзилова, сообщает издание со ссылкой на копию документа.

В заявлении, отправленном в понедельник в центральный аппарат следственного ведомства, Динзе требует возбудить дело по части 3 статьи 30 – пункту “б” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство лица в связи с выполнением им общественного долга), предусматривающей от 8 до 20 лет колонии. Помимо этого юрист требует проверить действия сотрудников полиции и ФСБ на нарушение статьи 286 УК (превышение должностных полномочий) в связи с незаконными оперативно-розыскными мероприятиями, которые проводились в отношении Верзилова, его обыском, задержаниями и лишением свободы.

“Можно сделать вывод, что Верзилов П.Ю. мог быть отравлен антихолинергическими препаратами в период с 9 по 12 сентября 2018 года лицами, с которыми у него были конфликтные отношения; лицами, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР; лицами, которые являлись сотрудниками специальных служб (сотрудники полиции или ФСБ), пресекавшими деятельность Верзилова П.Ю. в рамках его общественной деятельности”, – говорится в заявлении. Динзе напоминает, что у Верзилова “был незаконно проведен обыск, изъяты технические средства и компьютеры, за ним осуществлялась слежка”.

Заявление о преступлении основано на публикации “Медиазоны” от 20 сентября, в которой в хронологическом порядке описаны все события из жизни Верзилова в период с 9 по 11 сентября.

Верзилов собирался лететь в ЦАР на съемку фильма о наемниках ЧВК Вагнера вместе с убитыми там российскими журналистами Орханом Джемалем, Кириллом Рандченко и Александром Расторуевым, но не смог этого сделать из-за ареста на 15 суток после акции Pussy Riot “Милиционер вступает в игру” на финальном матче чемпионата мира по футболу. Верзилов содействовал расследованию убийства журналистов и в день, когда попал в реанимацию, собирался опубликовать отчет о расследовании. Активиста госпитализировали в ночь на 12 сентября.

Финансировавший поездку группы Джемаля Михаил Ходорковский предостерег от публикации отчета, пояснив, что это может повлечь новые жертвы.

Врачи клиники в Берлине, где сейчас Верзилов проходит лечение, пришли к выводу, что с высокой степенью вероятности он был отравлен холинолитиками – веществами, блокирующими нейромедиаторы и тем самым угнетающими сокращение мышц. Вещества этой группы нельзя обнаружить с помощью анализа крови. Российские врачи не обнаружили в крови у Верзилова каких-либо препаратов.