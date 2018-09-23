Воскресенье, 23 сентября 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Елена Армяшина арестовала на 20 суток лидера партии “Россия будущего” Алексея Навального за организацию акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный объявлен виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия “не содержат уголовно наказуемого деяния”).

В материалах дела говорится, что Навальный организовал акцию путем размещения призывов в интернете, после чего его сторонники 9 сентября якобы повредили в Москве покрытие машины и кидали мешки со строительным мусором на проезжую часть. Оппозиционер, задержанный 25 августа и отсидевший 30 суток по предыдущему административному делу, подтвердил, что призывал к участию в акциях против повышения пенсионного возраста и совершенно законно информировал, что его сторонники подадут заявки на митинги. Однако на момент получения письма из московской мэрии с отказом в согласовании 26 августа Навальный уже был под арестом. Он подчеркнул, что сначала находился в отделе полиции без средств связи, а затем в спецприемнике.

Навальный просил отложить заседание, поскольку не смог связаться со своими адвокатами. Судья отклонила это ходатайство, дав ему 20 минут на ознакомление с материалами. Навальный ходатайствовал о допросе свидетелей – его соратников, в том числе заявителя акции Георгия Албурова, а также полицейских, оформлявших материалы дела. Армяшина отклонила и это ходатайство. После этого Навальный заявил судье отвод – Армяшина также ответила отказом.

Навальный подчеркнул, что факт повреждения автомобиля и другие фигурирующие в деле эпизоды не доказаны. В материалах сказано, что по ним проводится проверка. “Так, может, проверка выяснит – это участники поцарапали “Тойоту”, была ли она поцарапана или сотрудники полиции сами поцарапали? Если я напишу в полицию, что у меня повредили лакокрасочное покрытие, потому что генерал армии Золотов своей кокардой терся о мою машину, то проверка установит, что Золотов не мог этого сделать, потому что в это время воровал капусту”, – заметил Навальный. Пока он был под арестом, глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение, в котором вызвал Навального на поединок за расследование злоупотреблений при закупках продуктов. В суде Навальный заметил, что ему не терпится посмотреть это видео.

Политик заявил, что судья сознательно участвует в “наглой фабрикации” и непременно понесет за это наказание. “Вы не только стряпаете против меня третье административное дело за полгода, но и используете редкую статью о нанесении ущерба – формально это дает вам возможность впоследствии возбудить против меня уголовное дело, чтобы воспрепятствовать моей политической деятельности”, – сказал он, обращаясь к судье.

Известных случаев применения 4-й части “митинговой” статьи КоАП до сих пор не было. Как указывает “Апология протеста”, причинение вреда здоровью человека или имуществу – условие, при выполнении которого Конституционной суд в постановлении от февраля 2017 года позволил заводить дела по статье 212.1 УК (повторное нарушение порядка проведения публичных акций), предусматривающей до 5 лет колонии. С момента оправдания по ней Ильдара Дадина ни одного нового такого дела возбуждено не было, однако в отношении нескольких активистов в регионах проводились доследственные проверки; они закончились отказами в открытии дел.

В понедельник Amnesty International еще до завершения суда по делу Навального объявила его узником совести и призвала немедленно его освободить.

Заседание длилось до позднего вечера. После завершения прений судья провела в совещательной комнате два с половиной часа.

После оглашения постановления Навальный записал видеообращение из зала суда:

Навального задержали в понедельник утром на выходе из спецприемника, после того как он закончил отбывать 30-суточный арест, назначенный за акцию “Забастовка избирателей” 28 января. Его доставили в отдел полиции “Даниловский”, где сфабриковали новый административный протокол.

25 августа политика задержали у его дома и отправили в ОП “Даниловский”. При задержании оппозиционеру повредили палец на руке. Через два дня судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Навального на 30 суток, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Навальный объяснил это решение стремлением властей сорвать акцию 9 сентября.