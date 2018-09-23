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Навальный арестован еще на 20 суток

Воскресенье, 23 сентября 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Елена Армяшина арестовала на 20 суток лидера партии “Россия будущего” Алексея Навального за организацию акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный объявлен виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия “не содержат уголовно наказуемого деяния”).

В материалах дела говорится, что Навальный организовал акцию путем размещения призывов в интернете, после чего его сторонники 9 сентября якобы повредили в Москве покрытие машины и кидали мешки со строительным мусором на проезжую часть. Оппозиционер, задержанный 25 августа и отсидевший 30 суток по предыдущему административному делу, подтвердил, что призывал к участию в акциях против повышения пенсионного возраста и совершенно законно информировал, что его сторонники подадут заявки на митинги. Однако на момент получения письма из московской мэрии с отказом в согласовании 26 августа Навальный уже был под арестом. Он подчеркнул, что сначала находился в отделе полиции без средств связи, а затем в спецприемнике.

Навальный просил отложить заседание, поскольку не смог связаться со своими адвокатами. Судья отклонила это ходатайство, дав ему 20 минут на ознакомление с материалами. Навальный ходатайствовал о допросе свидетелей – его соратников, в том числе заявителя акции Георгия Албурова, а также полицейских, оформлявших материалы дела. Армяшина отклонила и это ходатайство. После этого Навальный заявил судье отвод – Армяшина также ответила отказом.

Навальный подчеркнул, что факт повреждения автомобиля и другие фигурирующие в деле эпизоды не доказаны. В материалах сказано, что по ним проводится проверка. “Так, может, проверка выяснит – это участники поцарапали “Тойоту”, была ли она поцарапана или сотрудники полиции сами поцарапали? Если я напишу в полицию, что у меня повредили лакокрасочное покрытие, потому что генерал армии Золотов своей кокардой терся о мою машину, то проверка установит, что Золотов не мог этого сделать, потому что в это время воровал капусту”, – заметил Навальный. Пока он был под арестом, глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение, в котором вызвал Навального на поединок за расследование злоупотреблений при закупках продуктов. В суде Навальный заметил, что ему не терпится посмотреть это видео.

Политик заявил, что судья сознательно участвует в “наглой фабрикации” и непременно понесет за это наказание. “Вы не только стряпаете против меня третье административное дело за полгода, но и используете редкую статью о нанесении ущерба – формально это дает вам возможность впоследствии возбудить против меня уголовное дело, чтобы воспрепятствовать моей политической деятельности”, – сказал он, обращаясь к судье.

Известных случаев применения 4-й части “митинговой” статьи КоАП до сих пор не было. Как указывает “Апология протеста”, причинение вреда здоровью человека или имуществу – условие, при выполнении которого Конституционной суд в постановлении от февраля 2017 года позволил заводить дела по статье 212.1 УК (повторное нарушение порядка проведения публичных акций), предусматривающей до 5 лет колонии. С момента оправдания по ней Ильдара Дадина ни одного нового такого дела возбуждено не было, однако в отношении нескольких активистов в регионах проводились доследственные проверки; они закончились отказами в открытии дел.

В понедельник Amnesty International еще до завершения суда по делу Навального объявила его узником совести и призвала немедленно его освободить.

Заседание длилось до позднего вечера. После завершения прений судья провела в совещательной комнате два с половиной часа.

После оглашения постановления Навальный записал видеообращение из зала суда:

Навального задержали в понедельник утром на выходе из спецприемника, после того как он закончил отбывать 30-суточный арест, назначенный за акцию “Забастовка избирателей” 28 января. Его доставили в отдел полиции “Даниловский”, где сфабриковали новый административный протокол.

25 августа политика задержали у его дома и отправили в ОП “Даниловский”. При задержании оппозиционеру повредили палец на руке. Через два дня судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Навального на 30 суток, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Навальный объяснил это решение стремлением властей сорвать акцию 9 сентября.