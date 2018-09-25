Вторник, 25 сентября 2018

В Москве муниципальному депутату Надежде Загордан подбросили под дверь квартиры свиную голову. Об этом она в понедельник вечером сообщила в видеообращении в Фейсбуке.

В ролике Загордан показала свиную голову с воткнутым ножом, которая лежала под дверью квартиры ее матери. По словам депутата, под дверью ее квартиры была найдена такая же голова – туда вызвали полицию.

Депутат отметила, что ей неоднократно поступали угрозы, а 22 июня ее автомобиль залили кислотой – машину пришлось продать на запчасти. По словам Загордан, уголовное дело по этому факту не возбуждено и никакого ответа из СКР она не получила. “Видимо ждут, пока будут последствия более печальные и что-то случится непосредственно со мной”, – сказала Загордан.

Депутат указала, что занимается расследованием хищения средств на 250 миллионов рублей при проведении работ на Измайловском проспекте, а также вместе с тремя коллегам по муниципальному собранию инициировала процесс увольнения главы мунииципального округа Измайлово, единороса Виктора Гожина: чиновник в нарушение закона, уже будучи главой округа, являлся индивидуальным предпринимателем.