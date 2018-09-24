Понедельник, 24 сентября 2018

Следствие освободило из СИЗО под подписку о невыезде лидера организации “Христианское государство – Святая Русь” Александра Калинина, который угрожал поджогами кинотеатров в случае показа фильма режиссера Алексея Учителя “Матильда”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

Интерфакс также подтвердил со ссылкой на собственный источник освобождение Калинина.

Ранее судья Хамовнического райсуда Москвы Андрей Лутов отказался под ходатайству старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по ЦАО майора юстиции Андрея Канайкина. Этот же судья 11 сентября арестовал обвиняемых в нападении на полицейских участников московской акции 9 сентября Василия Костылева и Виктора Федосеева. Ходатайство об аресте Костылева подал Лутов.

Cледствие не смогло ходатайствовать о дальнейшем продлении Калинину ареста, поскольку он обвиняется в совершении преступлений средней и небольшой тяжести – обвиняемых в таких преступлениях нельзя держать под арестом дольше полугода. Калинину после задержания вменялась часть 2 статьи 179 УК (принуждение к отказу от сделки, совершенное организованной группой или с применением насилия), предусматривающая до 10 лет – это преступление тяжкое. В октябре прошлого года стало известно, что ему дополнительно инкриминирована часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды; от 2 до 5 лет колонии). По информации “Граней”, 1 сентября нынешнего года обвинение по 179-й статье впоследствии переквалифицировали на первую часть, по которой Калинину грозит лишь до двух лет лишения свободы – это преступление небольшой тяжести. Следствие не смогло установить возможных соучастников Калинина. Срок ареста обвиняемого истекал в полночь 23 сентября – он провел под арестом уже год.

По 282-й статье была квалифицирована публикация Калининым в интернете некоего видео с оскорблениями в адрес мусульман, а по 179-й – призывы поджигать кинотеатры, в которых будет демонстрироваться “Матильда” – фильм о романе последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

29 августа судья Хамовнического райсуда Диана Мищенко приговорила к двум годам общего режима членов членов ХГ Александра Баянова, брата лидера организации Юрия Калинина и Дениса Манталуцу к двум годам общего режима за поджог двух иномарок у столичного офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, старшим партнером которой является бывший член Совфеда Константин Добрынин, представитель режиссера Учителя. Все трое были признаны виновными по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

Также был удовлетворен гражданский иск, поданный к подсудимым владельцем одной из сгоревших машин – Валерия Кухтарова – на 986 тысяч рублей.

Баянов, Калинин и Манталуца полностью признали вину и заявили о раскаянии, а также принесли извинения Кухтарову. Дело рассматривалось в особом порядке в одно заседание по существу.

Баянов и Юрий Калинин – жители города Грязи Липецкой области. Баянов – безработный; сообщалось, что он существовал на средства Александра Калинина. Юрий Калинин – индивидуальный предприниматель, занимается юридическими консультациями и строительством. 30-летний Манталуца – москвич. Владеет спортивным клубом в Молдавии; в России подрабатывал тренером.

Баянова и Калинина задержали 20 сентября в Грязях, Манталуцу – в тот же день в Москве. На другой день всех троих отправили в столичный СИЗО. Решения вынесла та же судья Мищенко, которая теперь рассматривала дело по существу.

На суде об аресте Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый – атака с коктейлями Молотова на киностудию Учителя “Рок” в Петербурге, второй – поджог кинотеатра “Нефть” в Ярославле. Однако эти эпизоды в дело не вошли; стали ли они предметом отдельного расследования, неизвестно.

Александр Калинин, не участвовавший в поджоге, был задержан в один день со своими сторонниками и позже также арестован.

В мае 2003 года будущего лидера ХГ осудили к восьми с половиной годам строгого режима за убийство и ограбление соседки. Ранее в том же году, уже находясь в СИЗО, он получил условный срок по обвинению в подделке документов.