Суббота, 22 сентября 2018

В российскую “исключительную экономическую зону” у побережья аннексированного Крыма вошли два корабля военно-морских сил Украины, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Крыму.

У берегов Крыма находятся корабль управления “Донбасс” и буксир “Корец”. Они, по утверждению ФСБ, следуют в северо-восточном управлении.

В погрануправлении сообщили, что сопровождать украинские корабли “в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России” отправилась российская береговая охрана.

Как сообщает “Украинский военный портал” со ссылкой на собственные источники, украинские военные корабли направляются с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск Запорожской области, где “станут основой создания военно-морской базы украинского флота на Азовском море”.

“Донбасс” и “Корец” уже прошли под Крымским мостом – как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, в составе каравана судов. Навстречу им из Бердянска отправлены малые бронированные артиллерийские катера “Кременчуг” и “Лубны”.

Телеканал “Россия-24″ опубликовал видео прохода украинских кораблей под аркой моста.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи “Донбасса” и “Кореца” с вхождением в Азовское море. “Эти суда станут частью новосозданной военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безукоризненно выполненный приказ!” – написал Порошенко.

16 сентября правительство Украины объявило о намерении создать новую военно-морскую базу на Приазовье.

В воскресенье днем полеты вблизи Керченского пролива начал проводить беспилотный самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V. “Полеты союзников проводятся каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы”, – отмечает украинский сайт.

29 августа командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Вороненко пообещал “в ближайшее время” увеличить украинскую корабельную группировку в Азовском море, а также присутствие морской пехоты и артиллерии “для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности” в акватории Приазовья. До конца нынешнего года правительство Украины планирует создать у моря базу ВМС.

Украина отвечает на неправомерные действия российских пограничников в самовольно установленной после аннексии Крыма “исключительной экономической зоне”: со второй половины апреля погранслужба ФСБ массово задерживает корабли, проходящие через контролируемую ею зону. Российские власти начали блокаду Азовского моря после задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна “Норд”; его экипаж имеет российские паспорта.