Суббота, 22 сентября 2018

В связи с терактом в юго-западном иранском остане Хузестан в МИД Ирана вызваны послы Нидерландов и Дании, а также временный поверенный в делах Британии, сообщает агентство ИРНА.

Тегеран обвинил Нидерланды и Данию в том, что эти страны якобы приняли “некоторых членов террористических групп”, причастных к субботней атаке.

Иранские власти обвиняют в теракте “Национальное сопротивление Ахваза” – сепаратистское движение этнических арабов, выступающее за выход из состава Ирана богатого нефтью Хузестана. Движение взяло на себя ответственность за атаку.

В МИДе страны заявили, что недопустимо не включать арабских сепаратистов в список террористов Евросоюза лишь на том основании, что они “не совершают преступлений на европейской земле”. Иранский МИД подчеркивает, что сторонники отделения Хузестана – “террористы, точно такие же, как “Исламское государство”.

Иран обвиняет Лондон в том, что представители “Национального сопротивления Ахваза” смогли объявить о своей ответственности за теракт по британскому телевидению.

Представители всех трех европейских стран осудили теракт в Тегеране и пообещали донести позицию Ирана до своих правительств. Нидерланды и Дания выразили готовность сотрудничать с иранскиим властями в поиске преступников.

Как сообщает Reuters, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страны – союзники США в Персидском заливе спонсируют антиправительственные группировки этнических арабов в Иране. Президент Ирана заверил, что Тегеран “готов к противостоянию” со Штатами и их союзниками. По мнению Роухани, США “ведут себя как хулиган по отношению ко всему остальному миру” и “думают, что могут действовать на основе грубой силы”.

В Корпусе стражей Исламской революции пообещали в ответ на теракт “в ближайшем будушем” устроить “смертельное и незабываемое возмездие”. Утверждается, что власти обладают полными сведениями о “центрах подготовки террористов”.

Накануне четверо террористов расстреляли военный парад в Ахвазе – столице Хузестана. Погибли 25 человек, свыше 60 получили ранения. Примерно половина жертв теракта – силовики из Корпуса стражей Исламской революции. Погибли женщины и дети, в том числе четырехлетняя девочка, и ветеран войны, передвигавшийся в инвалидном кресле, а также журналист. Всех четверых участников атаки убили.

Верховный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи заявил: “Это преступление – очередное звено в цепи заговоров государств региона, являющихся марионетками США. Их цель – подорвать безопасность нашей любимой страны”.

Какие конкретно страны имеются в виду, Хаменеи не пояснил. Reuters предположил, что заявление верховного лидера ухудшит отношения Ирана с его соперницей Саудовской Аравией и странами Персидского залива из числа ее союзниц.