Суббота, 22 сентября 2018

Ответственность за уничтожение российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого сирийской ПВО, “целиком лежит на ВВС Израиля”. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РБК.

По словам Конашенкова, один из израильских F-16, наносивших удары по сирийским объектам, сблизился с российским Ил-20, что было воспринято сирийской ПВО как очередная атака авиации Израиля. Израильский пилот “не мог не знать”, что российский самолет окажется “предпочтительной целью” для зенитной ракеты.

“Вина в трагедии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такой деятельности”, – сказал представитель Минобороны. Действия Израиля объясняются либо “признаком непрофессионализма”, либо “преступной халатностью”, подчеркнул Конашенков. По его мнению, руководство Израиля или “не ценит уровень отношений с Россией”, или “не контролирует отдельных командиров”.

В четверг в Москву приезжал командующий израильских ВВС Амикам Норкин. Он передал российской стороне отчет об израильском расследовании инцидента с Ил-20. Как заявил представитель израильской делегации, причиной уничтожения российского самолета стал “безрассудный огонь” сирийской ПВО; по версии Израиля, российский самолет был сбит в то время, когда израильских самолетов в воздушном пространстве Сирии уже не было.

В пятницу радиостанция Армии обороны Израиля “Галей ЦАХАЛ” сообщила, что Владимир Путин отказывался отвечать на звонки сирийского диктатора Башара Асада после удара по Ил-20. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это не соответствует действительности.

18 сентября сирийский оппозиционный сайт Jorf News сообщил, что российская военная полиция задержала сирийских зенитчиков, сбивших Ил-20, – членов 44-го подразделения противовоздушной обороны армии Асада, дислоцирующегося в мухафазе Латакия. Они заключены в тюрьму на российской авиабазе Хмеймим.

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября. Погибли все 15 российских военных, находившихся на борту. Минобороны России заявило, будто Израиль своими “безответственными действиями” спровоцировал войска Асада на обстрел.

Глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманов заявил о праве Москвы на “дальнейшие ответные шаги”. По словам Шойгу, “действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства”.

Посла Израиля в Москве Гарри Корена вызвали в российский МИД.

В свою очередь, ЦАХАЛ заявил, что ответственность за инцидент лежит всецело на войсках Асада. Косвенно, отметила израильская армия, в ударе по Ил-20 виновны также Иран и поддерживаемая им террористическая группировка “Хезболла”.

В ночь на 18 сентября, говорилось в заявлении ЦАХАЛа, израильские истребители совершили налет на оборонный завод Асада, откуда в Ливан на базу “Хезболлы” должно было быть отправлено оборудование для изготовления высокоточного летального оружия. Это оружие предполагалось использовать против Израиля.

Несколькими часами позже Путин заверил, что заявление Минобороны России было с ним “полностью согласовано”. “Что касается ответных действий, – продолжил глава государства, – то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все”.

В то же время Путин воздержался от сравнения гибели Ил-20 с турецкой атакой на российский Су-24 в ноябре 2015-го, обернувшейся серьезным ухудшением в отношениях Москвы и Анкары. “Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет, – пояснил Путин, отвечая на вопрос журналиста. – Здесь это, скорее, похоже, цепь трагических случайных обстоятельств”.