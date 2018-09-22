Суббота, 22 сентября 2018

Экстрадированный из Украины в Россию возможный участник АТО Тимур Тумгоев, обвиняемый в участии в войне в Сирии на стороне “Исламского государства”, находится в СИЗО-2 в Белгороде. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на письмо российской Генпрокуратуры.

В письме от 20 сентября, подписанном помощником российского генпрокурора Горленко, говорится, что Тумгоев с 12 сентября находится в белгородском СИЗО. Тумгоев оказался в Белгородской области, поскольку при экстрадиции арестантов передают на границе – он был задержан в областном центре соседней Харьковщины. В дальнейшем политзека могут этапировать в какой-либо другой регион.

31-летний Тумгоев, уроженец Владикавказа и этнический ингуш, был передан украинскими силовиками российским 12-го числа. Тумгоеву инкриминируются часть 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет колонии), статья 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы), части 2 статьи 205.5 УК (участие в террористической организации; от 10 до 20 лет).

В пятницу в украинской Генпрокуратуре заявили, что Киев может потребовать возврата Тумгоева на Украину через международный суд, если к нему будут применяться “неправомерные действия”.

Поручение о передаче Тумгоева российской стороне еще 2 августа подписал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин. На 12-е число у Тумгоева был назначен суд по продлению меры пресечения в виде личного обязательства. По дороге на слушания его уже дважды задерживали – в Киеве и по приезде в Харьков, за просроченную справку просителя убежища.

В понедельник у Генпрокуратуры Украины члены ряда националистических организаций провели акцию против выдачи Украиной иностранных добровольцев. На акции произошли столкновения с полицией, демонстранты поджигали покрышки и кидали в здание Генпрокуратуры брусчатку.

В четверг украинская Генпрокуратура возбудила по факту экстрадиции Тумгоева дело по части 2 статьи 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. “Если в результате расследования будет установлено, что Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверке, должен быть наказан в рамках уголовного производства”, – заявил руководитель ведомства Юрий Луценко.

На время расследования обстоятельств выдачи Тумгоева зама Луценко Енина отстранили от работы, рассказал 20 сентября по итогам встречи с генпрокурором и представителями украинского МВД и СБУ командир 8-го батальона “Аррата” Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт. По его словам, в дальнейшем всем иностранным добровольцам и волонтерам при условии подтверждения командирами их участия в российско-украинской войне будут предоставляться постоянные виды на жительство на Украине.

По неподтвержденной информации, Тумгоев воевал в Донбассе в чеченском добровольческом батальоне имени Шейха Мансура, который участвует в российско-украинском конфликте совместно с 8-м батальоном УДА. Об участии Тумгоева в боевых действиях заявили Гергерт и командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский – по его словам, Тамгоев воевал в составе подразделения с ноября 2017 года.

Депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщил, что через два месяца после освобождения из СИЗО Тумгоева “забрали к себе” добровольцы чеченского батальона, после чего он пребывал в подразделении, в том числе и на боевых позициях, и раз в месяц ездил в Харьков отмечаться в полицию.

В украинских судах Тумгоева защищала Харьковская правозащитная группа. Экстрадировать Тумгоева запретил Комитет по правам человека ООН. Защита ингуша также просила Европейский суд по правам человека обязать украинские власти приостановить экстрадицию Тумгоева в соответствии с правилом 39 регламента суда (принятие срочных мер до рассмотрения жалобы по существу). Однако Страсбургский суд отказался вмешиваться в экстрадицию Тумгоева.

Тумгоев 17 июня 2016 года прилетел на Украину из Турции, после того как у него истек срок действия российского паспорта. Он утверждал, что бежал из России из-за преследования силовиков: мусульманина-салафита неоднократно задерживали и избивали сотрудники ЦПЭ, у него проводились обыски, а сотрудники ЦПЭ и ФСБ требовали от него стать информатором. Во время очередного обыска ему подкинули патроны, однако соседи отказались подписывать протокол. После обыска он выехал в Грузию, а оттуда в Турцию. Там он жил с женой – гражданкой этой страны. Тумгоев уверял, что не выезжал из Турции в Сирию.

Лидер украинской националистической организации “Братство” Дмтрий Корчинский назвал Тумгоева “участником северокавказского антимосковского подполья”. Между тем юрист ХПГ Алена Влащенко заявляла, что Тумгоев – “простой рабочий” и “нигде не связан был с оппозиционными движениями”.

По прилете на Украину в аэропорту Харькова Тумгоева задержали сотрудники СБУ, поскольку он разыскивался через Интерпол. Его отправили под экстрадиционный арест. В октябре 2016-го украинская Генпрокуратура удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче Тумгоева. В марте 2017-го процесс экстрадиции приостановили, поскольку Тумгоев обратился к украинским властям с прошением об убежище. 20 июля 2017 года суд освободил Тумгоева из харьковского СИЗО под личное обязательство.

Государственная миграционная служба Украины отказала Тумгоеву в предоставлении убежища, в дальнейшем – в мае и июле 2018 года – это решение подтвердили Харьковский окружной административный суд и Харьковский апелляционный административный суд.

Луценко после выдачи Тумгоева написал, что тот якобы “сам заявил, что воевал только в Сирии за ИГ”. Это же утверждал и Енин. Пресс-секретарь украинской Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявлял, что “данных об участии лица в АТО или желании участвовать в АТО не поступало”.

Позже Луценко уточнил, что Тумгоев будто бы “находился (в зоне боевых действий. – Ред.) за 30 километров вглубь от Мариуполя в сторону украинской территории меньше чем неделю”.