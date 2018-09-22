Суббота, 22 сентября 2018

В Норвегии по подозрению в ведении незаконной разведывательной деятельности задержан гражданин России, сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

Россиянина задержали в пятницу вечером в аэропорту Осло. Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на адвоката задержанного Хеге Аакрэ, ему 51 год. Других подробностей о его личности не приводится. По словам адвоката, россиянин “заявляет, что не понимает, почему его подозревают и что все это связано с каким-то недоразумением”.

Суд арестовал гражданина России в субботу. О сути дела ничего не сообщается. В публикации Reuters говорится, что гражданина России “будут удерживать две недели” из-за риска уничтожения неких доказательств. Составляет ли две недели срок ареста, неясно. Какие доказательства имеются в виду и почему им грозит уничтожение, не уточняется.

Агентство приводит лишь еще одну деталь – задержанный посетил семинар по внедрению цифровых технологий. Мероприятие проводилось в четверг в стортинге (парламенте) Норвегии Европейским центром парламентских исследований и документации. В нем участвовали 79 сотрудников парламентских аппаратов из 34 стран. Можно предположить, что задержанный работает в аппарате Госдумы или Совета Федерации.

В посольстве России в Осло подтвердили факт задержания россиянина. “Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом, – заявили в дипмиссии. – Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина”.