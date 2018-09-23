Воскресенье, 23 сентября 2018

По итогам подсчета 100 процентjd итоговых протоколов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края побеждает член ЛДПР Сергей Фургал. Согласно предварительным итогам голосования на сайте Центризбиркома, он набрал 69,62 процента голосов избирателей, тогда как действующий и.о. губернатора единорос Вячеслав Шпорт – только 27,91 процента голосов.

Фургала поддержали 325017 избирателей, за Шпорта проголосовали 130305 человек.

Избирательные участки в Хабаровском крае закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 мск). Явка на выборах составила около 47,3 процента.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что у Центризбиркома нет оснований для отмены итогов хабаровских выборов. Пресс-секретарь ЦИКа Майя Гришина назвала процедуру подсчета голосов “прозрачной” и отметила высокую явку.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Фургала Надежду Томченко, ЛДПР подала в хабаровский изибрком более 50 жалоб на нарушения на выборах, многие из них одновременно направлены правоохранителям. Большинство жалоб касаются нарушения тайны голосования – в частности, принуждения военных фотографировать бюллетени с проставленными галочками и показывать командирам.

Штаб Шпорта в свою очередь подал 19 жалоб в избирком. Они касаются незаконной агитации в пользу Фургала в “день тишины” и день выборов, подкупа и подвоза избирателей, якобы имевших место угроз и давления на глав районов области и их замов. Как утверждают в штабе единороса, некие неизвестные якобы ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заму главы района Игорю Касаткину. Давление также оказывалрсь на главу района имени Лазо Владимира Сорокина, заявляют в штабе Шпорта.

По итогам первого тура, прошедшего 9 сентября, Фургал опередил единороса на доли процента – он получил 35,8 процента, за Шпорта в первом туре проголосовали 35,6 процента избирателей.

Между первым и вторым турами выборов Фургал согласился на предложение Шпорта в случае поражения во втором туре стать первым вице-губернатором.

В воскресенье второй тур губернаторских выборов также проходит во Владимирской области. Действующей и.о. главы региона единороске Светлане Орловой противостоит кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре 9 сентября Орлова набрала 36,42 процента голосов, а Сипягин – 31,19 процента.