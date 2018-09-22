Суббота, 22 сентября 2018

Против похищенного полицией в Краснодаре перед акцией 9 сентября и затем избитого адвоката из Сочи Михаила Беньяша возбуждено дело о нападении на полицейского, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на журналиста Александра Савельева, которому об этом сообщил защищающий Беньяша адвокат Алексей Аванесян.

В воскресенье вечером Беньяш должен был выйти из спецприемника в Усть-Лабинске Краснодарского края по истечении 14 суток ареста по сфабрикованному после задержания 9-го числа административному делу. Однако примерно за 40 минут до того момента, когда ожидался выход юриста на свободу, стало известно, что его увезли в изолятор временного содержания в Краснодаре – следовательно, Беньяш задержан в порядке статьи 91 УПК.

Беньяшу инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителя власти), предусматривающая до 5 лет колонии.

Когда Беньяша 9 сентября удерживали в УМВД по Западному округу Краснодара, туда приезжал следователь и брал с задержанного объяснения в связи с возможным делом по 318-й статье УК.

За день до пенсионной акции Беньяша предупредили, что его намерены задержать и отправить под арест на 15 суток, чтобы помешать ему выполнять свою работу. Днем 9-го числа юрист подал в СКР и прокуратуру заявление о незаконных оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых в его отношении полицейскими.

Час спустя в центре Краснодара несколько оперативников в гражданском задержали Беньяша в присутствии свидетелей и без объяснения причин. Адвоката и одну из свидетельниц нападения на него, Ирину Бархатову, затолкали в машину, где, отобрав мобильники и иные личные вещи, несколько минут избивали.

Далее Беньяша держали в УМВД по Западному округу, семь часов не допуская адвокатов, прибывших защищать коллегу. В управлении его также били. Как рассказывал Беньяш, из полиции его дважды возили в больницу и диагностировали ссадины на лице, руках, шее, скуле и челюсти, кровоизлияние в левую барабанную перепонку и травматический отит.

В итоге адвокат Аванесян сумел “прорваться” в здание УМВД.

Бархатову также незаконно оставили в полиции на ночь, притом что ей как матери сына, не достигшего 14 лет, не мог быть назначен административный арест. “Она предъявляла свидетельство о рождении сына полицаям, но те лишь ухмылялись и не давали ничего вписывать в протоколы”, – отмечал адвокат “Агоры” Александр Попков.

Против самого Беньяша были сфабрикованы протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Поздно вечером 10 сентября судья Ленинского райсуда Краснодара Станислав Буренко назначил Беньяшу 40 часов обязательных работ по статье 20.2, а в ночь на 11-е – арестовал его по статье 19.3.

Начала разбирательств Беньяш ожидал с утра. За это время он успел выступить как адвокат на слушаниях по протоколу, сфабрикованному на Бархатову. Ее оштрафовали на 500 рублей.

Между тем коллеги пострадавшего направили в Федеральную палату адвокатов обращение с призывом провести открытое заседание руководящих органов этой структуры, назначить уполномоченного и потребовать от правоохранителей, чтобы те провели эффективное расследование похищения и избиения Беньяша.

“Мы считаем, что нападение и похищение нашего коллеги – это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации со стороны представителей МВД, пользующихся явной безнаказанностью при разгонах протестных акций, – подчеркивается в документе. – В этой связи мы считаем невозможным оставить такой произвол без внимания всего адвокатского сообщества России и без должного реагирования”.

По состоянию примерно на вечер 23 сентября обращение