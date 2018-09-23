Воскресенье, 23 сентября 2018

Второй тур выборов губернатора Владимирской области, прошедший накануне, выиграл кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. По данным на сайте Центризбиркома, он набрал 57,03 процента голосов избирателей, и.о. губернатора единороска Светлана Орлова – 37,46 процента голосов.

За Сипягина проголосовали 162 639 человек, за Орлову – 247 630 человек. Явка составила 38,3 процента.

Как уточняет РБК, жириновец опережал кандидата от партии власти в течение почти всего времени подсчета голосов. Однако около полуночи, когда было подсчитано около 20 процентов всех итоговых протоколов, Орлова неожиданно вырвалась вперед – в 23:45 мск она набирала 47,12 процента голосов, а Сипягин – 47,02 процента. В 23 часа онлайн-табло ЦИК, на котором показывались актуальные данные, на некоторое время перестало обновляться. Однако в дальнейшем кандидат от ЛДПР снова вырвался вперед.

По некоторым данным, между первым и вторым турами выборов власти пытались договориться с Сипягиным, как и с оппозиционными кандидатами в других регионах. 20 сентября РБК сообщил, что фракция “Единой России” в областном заксобрании предложила жириновцу должность вице-спикера. Сипягин и реготделение “Единой России” отрицали, что такие переговоры велись.

Первый тур выборов главы Владимирской области выиграла Орлова, набрав 36,4 процента голосов. Она ненамного опередила Сипягина, у которого было 31,2 процента.

Второй тур губернаторских выборов в минувшее воскресенье также проходил в Хабаровском крае. Там с 69,62 процента голосов также победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Его соперник, действующий и.о. губернатора Вячеслав Шпорт набрал лишь 27,91 процента голосов.