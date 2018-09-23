Воскресенье, 23 сентября 2018

Лидер партии “Россия будушего” Алексей Навальный задержан на выходе из спецприемника после отбытия 30-суточного ареста за акцию “Забастовка избирателей” 28 января. Об этом сообщает “Дождь”.

Как уточняет соратник Навального Леонид Волков, оппозиционера доставили в отдел полиции “Даниловский”. На него составляют протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия “не содержат уголовно наказуемого деяния”). Навальному грозит до 20 суток ареста, или штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, или до 200 часов обязательных работ.

До сих пор о случаях применения к кому-либо этой нормы не было известно. По мнению Волкова, нынешнее административное дело против Навального – “явный заход на фабрикацию нового уголовного дела”. Предположительно на этот раз Навального преследуют за акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Волков также связал административное дело с местью за расследование Фонда борьбы с коррупцией о махинациях при закупке продуктов для силовиков Росгвардии. Когда Навальный находился в спецприемнике, руководитель ведомства Виктор Золотов вызвал его на поединок в связи с расследованием. “За безмерно “пострадавших” терпил из Росгвардии. Как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо”, – отметил Волков.

Дело Навального будет рассматриваться в понедельник в Симоновском райсуде, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Точное время пока неизвестно.

25 августа политика задержали у его дома и отправили в ОП “Даниловский”. При задержании оппозиционеру повредили палец на руке. Через два дня судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Навального на 30 суток, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Навальный объяснил это решение стремлением властей сорвать акцию 9 сентября.