Пятница, 21 сентября 2018

Фигурант “дела 26 марта” Дмитрий Крепкин освобожден из курской ИК-3 общего режима во Льгове. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Виринею Скобелеву, мать бывшего политзека.

Рано утром в субботу Крепкин вернулся в Москву.

В четверг Льговский райсуд постановил освободить Крепкина по закону о льготном зачете. При этом тогда сообщалось, что решение вступит в силу через 10 дней, а до того времени политзек будет оставаться в колонии. По какой причине Крепкина освободили неделей раньше, ОВД-Инфо не пояснило.

Крепкину 33 года, он работал мастером по ремонту оборудования. 26 марта 2017-го впервые участвовал в протестной акции, был задержан силовиками и избит. Демонстранту нанесли не меньше шести ударов; в травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу.

16 мая того же года Крепкина задержали и двумя днями отправили в СИЗО, вменив часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, демонстрант на акции напал на старшего сержанта ОМОНа Михаила Звонарева, ударив силовика по руке и тем самым причинив “сильную физическую боль”. В действительности Крепкин ударил по резиновой дубинке омоновца, чтобы отвлечь его внимание от задерживаемых.

Дело вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Всей следственной группой руководил полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и группу по Болотному делу.

7 декабря 2017-го судья Тверского райсуда Москвы Александр Меркулов приговорил Крепкина к полутора годам общего режима (

ВИДЕО). 26 марта нынешнего года, в годовщину протестной акции, Мосгорсуд подтвердил приговор. Примерно к началу мая политзека привезли в колонию.

Вину Крепкин последовательно отрицал, хотя “потерпевший” Звонарев в суде и заявлял, что на очной ставке политзек перед ним извинился. Выступая с последним словом в Тверском райсуде, политзек указал, что задержания на акции 26 марта были незаконными, поскольку демонстранты агрессивных действий не предпринимали. “Ничего особо сделать не мог, но и оставаться в стороне не мог”, – объяснил Крепкин причину, по которой ударил по омоновской дубинке.

В приговоре, однако, утверждается, что политзек признал вину частично.

На днях адвокат “Агоры” Роман Лызлов сообщил, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу политзека. В документе Крепкин указывает, что Россия нарушила в его отношении статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции.