Пятница, 21 сентября 2018

В штабе кандидата в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова полиция разыскивала наркотики. Об этом сообщает “Тайга.инфо”.

Сначала в региональный комитет партии, где расположен штаб, явился один оперативник, затем – участковый, затем – еще несколько силовиков со служебной собакой.

Проверку визитеры объяснили анонимным доносом, поступившим по телефону.

Примерно через пять часов силовики удалились, не найдя наркотиков и не составив никаких протоколов.

В пресс-службе КПРФ, передают “Сибирь.Реалии”, не исключили, что провокация была организована “другим кандидатом”.

Между тем днем в Абакане был задержан функционер Левого фронта Леонид Развозжаев, приехавший из столицы поддержать Коновалова. Около 10 полицейских встретили оппозиционера, когда он вышел от знакомой, и отвезли в отдел полиции. Ему вменили часть 2 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение условий административного надзора), предусматривающую от 500 до 1000 рублей штрафа, а также грозящую ужесточением условий административного надзора. После оформления протокола Развозжаева отпустили.

Полицейские обвинили функционера в том, что он выехал в Абакан, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию. Между тем, заметил Развозжаев, среди назначенных ему условий надзора нет ограничения на передвижения.

9 сентября в первом туре Коновалов уверенно обошел действующего и.о. губернатора единороса Виктора Зимина. Согласно официальным данным, коммунист получил 44,8 процента голосов против 32,4 процента у кремлевского выдвиженца, который возглавляет регион еще с 2009 года.

На другой день “Ведомости” передавали, что в Кремле хотят, чтобы Зимин подал в отставку еще до второго тура. Как утверждалось, в АП не верят в способность Зимина одержать победу над Коноваловым, а также недовольны сложившейся в регионе “неуправляемой ситуацией”, в частности отсутствием средств на зарплаты бюджетникам. “Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он”, – заявлял один из собеседников газеты.

Вечером в пятницу Зимин сообщил о выходе из гонки. В заявлении, опубликованном на сайте правительства региона лишь на другой день, чиновник пояснил свое решение так: “Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике”.

В связи с отказом Зимина от участия в кампании, передает Интерфакс, второй тур выборов, намечавшийся на ближайшее воскресенье, перенесен на две недели – на 7 октября.

Соперником Коновалова теперь станет справорос Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место.

В четверг, еще до сообщения Зимина, “Ведомости” передавали, что КПРФ убеждали снять Коновалова с выборов, однако партия ответила отказом. От кого исходило предложение, не пояснялось. Один из источников в КПРФ рассказывал, что в случае отказа снять Коновалова его обещали “мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов”.

На нынешней неделе масштабный скандал разгорелся в связи со вторым туром губернаторских выборов в Приморском крае, прошедших 16-го числа. Там коммунист Андрей Ищенко обходил действующего и.о. губернатора единороса Андрея Тарасенко, однако по итогам обработки 100 процентов бюллетеней именно единорос был объявлен победителем. Фальсификация привела к масштабным протестам. В четверг крайизбирком по рекомендации ЦИКа отменил итоги второго тура. В течение трех месяцев должно быть проведено новое голосование.

СМИ сообщали, что Тарасенко также снимет свою кандидатуру с выборов, а также еще до голосования подаст в отставку. Однако ни того ни другого пока не последовало.