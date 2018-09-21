Пятница, 21 сентября 2018

Львовянин Геннадий Лимешко, осужденный в аннексированном Крыму к восьми годам общего режима по сфабрикованному делу об оружии, доставлен в ИК-6 на хуторе Дыдымкин Курского района Ставрополья. Об этом сообщила на своей ФБ-странице жена политзека Ирина Лимешко. Конкретный номер колонии она не уточнила, однако других учреждений ФСИН, кроме ИК-6, на Дыдымкине нет.

Жена политзека написала, что готовит письмо к украинскому консулу в Ростове-на-Дону с просьбой встретиться с осужденным и проверить условия его содержания. “Также обращусь в Министерство иностранных дел Украины насчет предоставления мужу адвоката, который бы навещал его в колонии и поддерживать связь с семьей”, – добавила она.

Приговор 25-летнему Лимешко вынес 10 мая судья подконтрольного России Судакского горсуда Евгений Рыков. Политзек был объявлен виновным по частям 2 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору) и 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы).

Дело рассматривалось в особом порядке. Весь процесс прошел в одно заседание, которое заняло меньше двух часов.

Смягчающим обстоятельством Рыков признал наличие у подсудимого малолетней дочери. Отягчающим обстоятельством был назван “политический мотив преступления” – “ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России”.

24 июля коллегия верховного суда аннексированного Крыма в составе Михаила Соболюка (председательствующий), Алексея Последова и Виктора Зинькова подтвердила приговор политзеку. Назначенный адвокат Дмитрий Мартынец не оспаривал виновности своего клиента, но назвал приговор “не соответствующим тяжести преступления” и попросил снизить осужденному срок вдвое – до четырех лет.

Сам Лимешко настаивал на исключении из приговора указания на “отягчающее обстоятельство”. “Я не испытываю никакой политической вражды к народу России”, – подчеркивал он. Также политзек заметил судьям: “Если вы посмотрите материалы дела – поймете, что все не совсем так, как кажется. Не знаю, поймете вы меня или нет”.

Тем не менее судьи все эти доводы проигнорировали.

6 августа Лимешко забрали на этап из СИЗО-1 в Симферополе. Жена политзека несколькими днями позже сообщила, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья: появились проблемы с суставами и с зубами.

Лимешко родился в пгт Сахновщина на Харьковщине. Учился в Харьковском университете. В начале 2015 года отправился служить в 8-й отдельный батальон “Аратта” – одно из формирований “Правого сектора” (с декабря 2015-го – Украинской добровольческой армии). Имел позывной Морфин. В августе 2016-го, женившись, Лимешко ушел из “Аратты” и вместе с супругой поселился во Львове. Однако тремя месяцами позже, уже после рождения дочери, он поступил по контракту в 54-й разведбатальон Вооруженных сил Украины. В мае 2017-го по истечении полугодового контракта продлевать его не стал.

У дочери Лимешко заболевание ног. Не сумев найти во Львове работу с достаточной для лечения ребенка зарплатой, бывший солдат отправился в Мариуполь, рассчитывая подработать на стройке, а оттуда с той же целью поехал в Крым, хотя жена предостерегала его от этого. На полуостров он въехал 9 августа.

13-го числа, когда Лимешко шел по улице, к нему подъехала машина без номеров. Оттуда выскочили силовики в масках и спортивной одежде. Украинца схватили и, надев на голову мешок, начали возить по городу. Лимешко заявляли: “Ты диверсант, хотел подорвать нас. Мы знаем о тебе всё. Ты нам расскажешь”.

На другой день Судакский горсуд отправил похищенного в СИЗО.

После суда Лимешко с мешком на голове увезли в некое здание – как он предполагает, в крымский главк ФСБ в Симферополе. Там политзека принялись пытать. Его избивали по почкам и по ногам, требуя сознаться на камеру в подготовке диверсий. Кроме того, арестованного пытали током, подключая электроды к пальцам рук и ног и к половым органам, и притапливали. Один из силовиков, выключив свет, приставил политзеку к голове пистолет и сказал, чтобы украинец прощался с жизнью.

В итоге Лимешко согласился заучить и произнести на камеру признательные показания. Постановочную запись “задержания” украинца и видео его показаний прокремлевские СМИ опубликовали 15 августа.

Заявлялось, будто арестованный был агентом СБУ в Херсонской области и приехал в Крым, чтобы вывести из строя ЛЭП Судак – Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в районе Судака, Рыбачьего и Алушты, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь “один из объектов коммунального хозяйства” в районе Рыбачьего.

При этом на видеозаписи “задержания” Лимешко в его ботинках нет шнурков, а как доказательство планов украинца спилить опору ЛЭП демонстрируется “изъятая” у него ручная пила.

Примерно через неделю после появления видео Ирине Лимешко ночью пришла пришла эсэмэска от мужа с таким текстом: “Я в Симферополе, жив, говорят, от 3 до 5. Жди”. Из этого следует, что политзеку, несмотря на публикацию показаний с признаниями в диверсиях, ничего подобного не вменялось с самого начала.

Жена арестованного обратилась в “Крым SOS”. Организация направила к политзеку адвоката, однако Лимешко отказался от его услуг, пояснив, что намерен признать вину. Факт пыток в разговоре с защитником он опроверг.

Позицию мужа Ирина Лимешко объясняла угрозами силовиков, обещавших, что в случае непризнания вины ему инкриминируют “террористическую” статью и дадут 20-летний срок. При этом жена политзека отмечала, что ее мужа обманули. Из ее интервью “Громадському радіо” следовало, что первоначально ему вменяли лишь часть 2 статьи 222.1 кодекса (оборот взрывчатки), по которой арестованному в случае заключения сделки с прокуратурой действительно грозило максимум четыре года. Однако уже после того, как политзек пошел на сотрудничество со следствием, ему добавили и другие статьи.

Несмотря на то что ФСБ пообещала Лимешко содействие в заключении досудебного соглашения с прокуратурой, оформлено оно так и не было.

Материалы дела Лимешко засекречены. По информации Наумлюка, вторым его фигурантом является начальник управления СБУ в Херсонской области Андрей Романюк, который якобы и завербовал Лимешко (на тот момент Романюк был еще замначальника главка). Материалы в отношении украинского силовика выделили из дела Лимешко в отдельное производство, а самого его объявили в розыск.

В симферопольском СИЗО политзек принял ислам.