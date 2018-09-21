Пятница, 21 сентября 2018

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей региона, которым вменяется причастность к подготовке покушения на авторитетного салафитского проповедника Хамзата Чумакова, имама Насыр-Кортской мечети в Назрани – крупнейшей в Ингушетии. Такая информация появилась в пятницу на сайте федерального надзорного ведомства.

Дело направлено в Назрановский райсуд.

Имена потерпевшего и обвиняемых в публикации Генпрокуратуры не приводятся. О том, что речь идет о покушении на Чумакова, сообщил “Кавказский узел”. Сведения же о личностях обвиняемых 17 сентября привел со ссылкой на источники в силовых структурах “Интерфакс-Юг”. Лидером группы, по информации агентства, объявлен 40-летний Мухажир Товмарзиев, а двое других фигурантов дела – 44-летние Асхаб Хидриев и Мухарбек Арапиев. По информации “Интерфакса”, Товмарзиев – житель Сунженского района. Между тем из сообщения надзорного ведомства можно заключить, что он жил в Назрановском районе.

В зависимости от вменяемой роли, передает Генпрокуратура, обвиняемым инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункты “е”, “ж”, “л” части 2 статьи 105 (приготовление к убийству общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору на почве религиозной ненависти; до 10 лет колонии), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов; до 4 лет) и части 1, 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки и те же действия в составе группы лиц по предварительному сговору; до 5 лет и от 3 до 8 лет соответственно).

Согласно фабуле дела, в прошлом году двое фигурантов решили убить Чумакова за его публичные высказывания, противоречащие их религиозным убеждениям. Они задумали взорвать самодельную бомбу у Насыр-Кортской мечети в день пятничной молитвы. Для этого, утверждает прокуратура, обвиняемые приобрели большое количество взрывчатки, три самодельные бомбы, шесть электродетонаторов, а также убедили третьего фигуранта, который разбирается в электротехнике, испытать бомбу. В планы убийства третий фигурант посвящен не был, говорится в публикации.

В эффективности задуманного способа убийства, далее заявляет прокуратура, злоумышленники убедились, взорвав вместе с третьим фигурантом машину на окраине аула Экажево Назрановского района. Бомба была приведена в действие путем включения автомобильной сигнализации.

Далее, говорится в сообщении ведомства, обвиняемые разделили между собой взрывчатку, бомбы и детонаторы и развезли их по домам.

Утверждается также, что один из фигурантов “в неустановленное время” приобрел и хранил восемь патронов, гранату РГО и 1,6 килограмма взрывчатки.

Ранним утром 29 сентября 2017 года силовики из регионального УФСБ задержали Хидриева и Арапиева. Товмарзиев скрылся, но вскоре также был задержан. Всех троих отправили в СИЗО. О задержаниях ФСБ объявила 2 октября.

При этом “Кавказский узел” писал, что первоначально всем фигурантам вменялась лишь статья 222.1 УК. Дело о покушении на убийство, по данным издания, ингушский главк СКР открыл лишь 31 марта нынешнего года. 6 апреля Чумаков был признан потерпевшим.

В прошлое воскресенье, 16 сентября, в блоге ингушских силовиков rozysk06 появилось сообщение о том, что Товмурзиев намеренно употребил в пищу продукты, вызывающие у него аллергию, и попал в реанимацию с серьезным отеком кожи, фасций и мышц. Таким образом, утверждали силовики, он намеревался “избежать уголовную ответственность за совершенные преступления” (синтаксис оригинала). Как заболевание позволило бы ему избежать ответственности, в публикации не пояснялось.

Между тем начальник охраны имама Самир Евлоев заявлял “Кавказскому узлу”, что обвиняемых “хотят отпустить из-под стражи”.

52-летний Чумаков, получивший богословское образование в Египте, занимает должность имама Насыр-Кортской мечети с 2007 года. Пользуется большим авторитетом как в Ингушетии, так и в других регионах России, а также в вайнахских диаспорах в Европе. В частности, он очень популярен среди молодежи. Председатель ингушской правозащитной НПО “Машр” Магомед Муцольгов характеризовал Чумакова как “общественного деятеля, который своими усилиями старается сохранить мир в нашей республике и на Кавказе в целом”.

Между тем у официального духовенства, противостоящего салафии, проповеди имама вызывали негативную реакцию. Муфтий Ингушетии Иса Хамхоев пытался отобрать у проповедника Насыр-Кортскую мечеть.

Чумаков также критиковал руководство Ингушетии за нарушение прав мусульман.

Имам пережил два покушения. Первое произошло 14 сентября 2010 года у аула Экажево. Машина, за рулем которой находился Чумаков, взорвалась. Имама, получившего тяжелые травмы, доставили в московский Институт им. Склифосовского. Там ему ампутировали ногу. Как отмечалось, лишь за 10 минут до взрыва Чумаков высадил из своей машины жену и детей.

Второе покушение было совершено 11 марта 2016 года. Когда имам выезжал с территории мечети на своей машине после пятничной молитвы, взорвался припаркованный у здания автомобиль. В этот раз Чумаков не пострадал, однако четверо других людей, находившихся поблизости, получили ранения, причем один – тяжелые.

В проповеди, прочитанной в тот день, Чумаков заявил, что на него готовится покушение. Также он резко осудил совершенное двумя днями раньше нападение кадыровцев на машину правозащитников из Сводной мобильной группы.

16 ноября прошлого года у Чумакова прошел обыск. Как стало известно позже, силовики заявили, что ищут в доме богослова нелегальных мигрантов.

23 марта нынешнего года Чумаков по окончании пятничной проповеди объявил об отставке с должности имама. Причину такого решения он не пояснил, заметив лишь, что прощает тех, кто “не боролся с религией”.

Однако совет мечети несколько дней спустя призвал богослова не покидать свою должность. В итоге Чумаков остался имамом.

В феврале 2016 года муфтий Чечни Салах Межиев на встрече чеченского суфийского духовенства в Грозном подверг критике Чумакова и другого авторитетного ингушского салафита – Ису Цечоева, имама мечети в ауле Али-Юрт Назрановского района.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, также принимавший участие во встрече, заявил: “Иса Цечоев… является одним из больших шайтанов. Если спросить, будут ли такие люди вести проповеди в Чечне… один раз они могут попробовать по ошибке, но второй раз у них полетят головы”.

Кадыров также призвал ингушские власти не давать трибуны Чумакову и Цечоеву. “Если власти Ингушетии не примут меры, остановить этих двоих нам не составит труда”, – предупредил он.

За 2016 год было предотвращено два покушения на Цечоева.