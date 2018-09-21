Пятница, 21 сентября 2018

Компаниям из “списка Белоусова” предложено инвестировать в новый проект фонда “Национальное интеллектуальное развитие” (работает под брендом “Иннопрактика”), директором которого является младшая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Об этом сообщает The Bell.

Летом помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупнейших металлургических и химических компаний 513,7 миллиарда рублей сверхдоходов за прошлый год для выполнения нового майского указа Путина. Идея, одобренная самим Путиным, встретила противодействие в правительстве, в частности со стороны первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, и от нее отказались. Вместо этого 14 компаний из списка наряду с рядом других было решено привлечь к участию в социальных проектах.

Всего в перечне, представленном на нынешней неделе, – 394 проекта общей стоимостью 11,4 триллиона рублей.

Новый проект Тихоновой зарегистрирован в Москве 10 апреля нынешнего года как автономная некоммерческая организация “Инновационный инжиниринговый центр”. Единственным его учредителем значится фонд “Национальное интеллектуальное развитие”.

В перечне, которые чиновники представили компаниям из “списка Белоусова”, все проекты заявлены различными министерствами. Проект дочери Путина проходит по списку Минэкономразвития и Минфина.

Общая стоимость проекта названа равной 1,05 миллиарда рублей. Однако указывается, что это размер инвестиций только для пилотной версии, которую предполагается реализовать в Красноярском крае. Затем этот проект планируется вести и в других регионах.

В качестве возможных мер поддержки названо вхождение в состав участников “Инновационного инжинирингового центра” не менее 15 крупнейших заказчиков (компаний с государственным участием) и частных инвесторов с внесением взносов на общую сумму не меньше 1,05 миллиарда рублей.

Упомянуты семь задач нового проекта Тихоновой. В их числе создание к 2026 как минимум 3 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, переориентация инвестпрограмм корпораций на российские технологии и создание “пояса из 1000 технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России к 2026 году с общей выручкой до 100 миллиардов рублей”.

В ноябре прошлого года сообщалось, что чистая прибыль фонда Тихоновой за 2016 год по сравнению с 2015-м увеличилась в 3,6 раза – с 31,5 миллиона рублей до 113,9 миллиона. Крупнейшим заказчиком “Национального интеллектуального развития” в 2017 году стала “Роснефть” – она заключила с фондом контракты на сумму 258,45 миллиона рублей.