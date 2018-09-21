Пятница, 21 сентября 2018

Олигарх Евгений Пригожин, владелец “фабрики троллей” и спонсор ЧВК Вагнера, в молодости был осужден к 13 годам усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Об этом говорится в расследовании, которое в пятницу опубликовал “Росбалт”.

Первую судимость Пригожин получил за кражу в возрасте 18 лет. 29 июня 1979 года Куйбышевский райсуд Ленинграда приговорил его к двум годам условно. В соответствии с законами СССР отбывать условный срок его отправили на производство – химический завод в Новгороде. Жил он в общежитии для условно осужденных.

Однако уже в начале 1980 года Пригожин, самовольно выехав из Новгорода, вернулся в Ленинград. Там он познакомился с 21-летним ранее судимым местным жителем Алексеем Бушманом. Позже к ним присоединились еще трое: уроженка Брянской области Валентина Макеко, также ранее судимая, и двое челябинцев – Владислав К. и Александр Е. (фамилии “Росбалт” раскрывать не стал, поскольку на момент совершения преступлений эти люди были несовершеннолетними).

В феврале 1980-го Пригожин и Бушман проникли в квартиру гражданина Осипова на проспекте Маклина (ныне Английский проспект) и вынесли оттуда имущества на 177 рублей – сумму, которая несколько превышала среднюю месячную зарплату.

1 марта того же года пьяный Пригожин в одиночку, выдавив стекло, попытался пробраться в квартиру семьи Телициных на Ропшинской улице. Одна из соседок, увидев, как преступник лезет в окно, подняла шум. Пригожин скрылся. Однако уже следующей ночью он проник к Телициным вместе с Бушманом и вынес имущества на 980 рублей.

14 марта Пригожин, Бушман и Макеко обокрали квартиру семьи Ростовцевых на улице Брянцева. Сумма похищенного составила 1610 рублей.

Пригожин был знаком с жившей в квартире Мариной Ростовцевой и бывал в доме. Алла Ростовцева, мать Марины, заподозрила его в краже. Однако у милиции, как утверждается, не хватало доказательств, чтобы обосновать подозрения.

Между тем уже через пять дней Пригожин и один из несовершеннолетних взломали дверь в квартиру семьи Иоффе в доме на Брянцева, соседним с домом Ростовцевых. Макеко караулила у подъезда. Однако от кражи преступники отказались, побоявшись, что может сработать сигнализация.

20 марта 1980 года Пригожин, Бушман и Макеко совершили мошенничество. Они предложили ленинградцу Коваленко купить за 250 рублей джинсы и другие дефицитные товары. Получив деньги, Пригожин повел Коваленко якобы за вещами, а затем неожиданно бежал через проходной двор и уехал на машине.

В тот же вечер Пригожин, Бушман, Макеко и К. отметили удачный исход аферы в ресторане “Океан” на улице Матроса Железняка. В гардеробе Пригожин заметил не знакомую ему девушку по фамилии Королева. Он предложил ограбить ее, поскольку у Королевой было красивое пальто.

Сначала девушку преследовали на такси, затем – пешком. Догнав Королеву, Пригожин и Макеко попросили закурить. Та стала доставать сигареты, и в этот момент Пригожин схватил ее за шею и принялся душить. Королева начала звать на помощь; Пригожин усилил хватку, и пострадавшая потеряла сознание. Очнулась она без сапог и серег.

Бушман в своих показаниях на следствии признал, что сапоги с Королевой снял он сам. “Серег не снимал, – добавил он. – Это мог сделать Пригожин”.

Между тем крики Королевой услышали милиционеры Ждановского РУВД. Прибыв на место, они успели задержать К. Тот дал показания на подельников.

При обыске в доме 12 по улице Блохина, где жили Пригожин и Бушман, была найдена часть украденного у Телициных и Ростовцевых.

В суде Макеко пыталась выгородить подельников, заявив, что только она виновна в краже у Ростовцевых. Пригожин, в свою очередь, полностью взял на себя вину в мошенничестве, заявив о непричастности к преступлению других фигурантов. Тем не менее судья Ждановского райсуда Ленинграда Абрамова эти показания расценила как недостоверные.

Приговор был вынесен 6 октября 1981 года. Пригожин получил больше всех – 12 лет без ссылки и конфискации имущества; еще год Абрамова ему добавила с учетом ранее не отбытого условного срока. Бушману дали 11 лет, Макеко – 10. Несовершеннолетнему Е. дали год колонии, а К. – условный срок. Со всех взыскали компенсацию материального ущерба.

17 декабря 1981-го Ленинградский горсуд в кассации полностью подтвердил приговор.

Резолютивная часть приговора Евгению Пригожину

По словам Ростовцевой, Пригожин и Макеко полностью возместили ей причиненный ущерб. “Буквально по копейкам приходили деньги все то время, пока они сидели”, – заметила она “Росбалту”. “А от Бушмана я ничего не дождалась”, – добавила потерпевшая.

Отбыл ли Пригожин 13-летний срок полностью, “Росбалт” не уточняет. В публикации лишь говорится, что освободился он уже в 1990-х годах.