Пятница, 21 сентября 2018

Группа членов Совфеда и депутатов Госдумы, в частности единорос Владислав Резник, внесла в нижнюю палату законопроект о налоге на “профессиональный доход”. Карточка и текст документа появились в пятницу вечером на сайте Госдумы; спикер Вячеслав Володин меньше чем через час после внесения направил документ на обсуждение в комитет по бюджету и налогам.

Налог предполагается ввести в порядке эксперимента на 10 лет – с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года – в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарии.

Под “профессиональным доходом” в законопроекте понимается “доход физических лиц от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам”. Обложить налогом предполагается индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Ставка налога – 4 процента на доходы от продажи товаров и оказания услуг физическим лицам и 6 процентов на доходы, получаемые от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Плательщики налога на “профессиональный доход” освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов, а в ряде оговоренных случаев – также налога на добавленную стоимость.

Максимальный доход, при котором допустима выплата нового налога, устанавливается равной 2,4 миллиона рублей в год.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен во исполнение нового майского указа Владимира Путина. Пункт 13 этого указа, отмечают сенаторы и депутаты, требует “обеспечить благоприятные условия осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения”.

В 2017-2018 годах самозанятые граждане, в отличие от индивидуальных предпринимателей, налогами не облагаются – для них установлены нулевые ставки НДФЛ и страховых взносов.

О подготовке законопроекта стало известно в начале мая, за несколько дней до подписания Путиным упомянутого указа. Тогда, однако, сообщалось, что разработкой документа занимаются не в Совфеде и Госдуме, а в Минфине.

В деталях проект, внесенный в нижнюю палату, отличается от документа, как его содержание описывалось в начале мая. В частности, тогда не шло речи о введении налога в порядке эксперимента и лишь в четырех регионах.

Отдельные положения тогда предлагалось сделать менее неблагоприятными для граждан. В частности, ставка налога на доходы, получаемые от физических лиц, предусматривалась равной не 4, а 3 процентам. Что же касается права уплаты налога, то его Минфин предлагал предоставить лицам с доходами до 10 миллионов рублей в год, а не до 2,4 миллиона, как в нынешней версии документа.