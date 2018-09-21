Пятница, 21 сентября 2018

Замминистра юстиции США Род Розенстайн предлагал организовать прослушку президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.

Как утверждается, чиновник хотел получить доказательства хаоса в Белом Доме, в частности беспорядочной кадровой политики, и с их помощью инициировать импичмент Трампа на основании 25-й поправки к Конституции США, которая допускает отстранение президента, если тот “не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности по своей должности”.

Предложение, говорится в статье, Розенстайн неоднократно высказывал в беседах с чиновниками Минюста и служащими ФБР начиная с весны прошлого года, когда только две недели как занял свой пост.

Идея замминистра, судя по всему, так и не была воплощена, отмечает газета.

Сам Розенстайн в связи с публикацией заявил: “Статья The New York Times не соответствует действительности ни в целом, ни в деталях. Иных комментариев относительно публикации, основанной на утверждениях анонимов, которые очевидным образом настроены против Минюста и преследуют личные интересы, я давать не буду. Добавлю лишь, что опыт моей работы с президентом не дает мне никаких причин апеллировать к 25-й поправке”.

The Washington Post в субботу передала, что предложение прослушивать Трампа Розенстайн высказывал не всерьез, а иронически. По информации издания, таким образом замминистра отреагировал на предложение начать расследование в отношении Трампа, высказанное Эндрю Маккейбом, и.о. директора ФБР в мае – августе прошлого года. “Вы что же, Энди, хотите президента прослушивать?” – передал источник газеты реплику Розенстайна.

Между тем Reuters написал о выступлении Трампа на митинге через несколько часов после выхода статьи The New York Times. Президент заявил: “Вы только посмотрите, какие вещи вскрылись в Минюсте. Там есть отличные люди. Но есть и те, кто реально очень плох. Вы уже видели, что произошло в ФБР (откуда был уволен ряд руководителей, вступивших в конфликт с Трампом, в том числе Маккейб. – Ред.). Они все ушли. А в Минюсте давняя вонь, и мы ее тоже выведем”.