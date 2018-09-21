Пятница, 21 сентября 2018

25 человек погибли и свыше 60 получили ранения в результате расстрела четырьмя террористами военного парада в Ахвазе – столице юго-западного иранского остана Хузестан. Об этом сообщает Reuters.

Примерно половина убитых – силовики из Корпуса стражей исламской революции. Также погибли женщины и дети, в том числе 4-летняя девочка, и ветеран войны, передвигавшийся в инвалидном кресле. Ранее Tasnim передавало, что еще один погибший – журналист.

Все четверо нападавших, как выяснилось, убиты, хотя ранее вице-губернатор Хузестана Али Хосейн Хосейнзаде заявлял, что убили лишь двух террористов, а других двух задержали.

Парад был приурочен к Неделе священной обороны – дням памяти о нападении Ирака на Иран в 1980 году. Такие мероприятия проводятся по всей стране.

نخستین فیلم از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/qt0GtVrviZ

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

По словам Хосейнзаде, нападавшими были такфиристы. Так называют радикальных мусульман-суннитов, которые обвиняют других мусульман в куфре (неверии). Господствующая религия в Иране – ислам шиитского толка. Шииты и сунниты много веков враждуют между собой.

Позже ответственность за теракт взяло на себя “Национальное сопротивление Ахваза”. Это движение, объединяющее этнических арабов, добивается выхода богатого нефтью Хузестана из состава Ирана.

Между тем верховный лидер Ирана великий аятолла Али Хаменеи заявил: “Это преступление – очередное звено в цепи заговоров государств региона, являющихся марионетками США. Их цель – подорвать безопасность нашей любимой страны”.

Какие конкретно страны имеются в виду, Хаменеи не пояснил. Reuters предположил, что заявление верховного лидера ухудшит отношения Ирана с его соперницей Саудовской Аравией и странами Персидского залива из числа ее союзниц.