Четверг, 20 сентября 2018

…однако же и сегодня мы видим, что идейное служение престол-отечеству не слишком востребовано администрацией престол-отечества. С ее стороны скорее наблюдается спрос на тех, кто в своей речевой деятельности не слишком склонен рассуждать, но готов ретранслировать, что ему скажут. “Вам ли, господа, подражать Плинию, ваше дело выдерживать линию”, а также “Вы не рефлексируйте, вы распространяйте”… Нынешняя модель общественной дискуссии, когда на трибуну выпускают либо людей, без лести преданных любой последней инициативе правительства, либо горячих и безоглядных патриотов заграницы… эта модель вполне работает… с такими врагами никаких друзей не надо. Тем более идейных, искренно преданных престол-отечеству… такие люди не только не нужны… но и прямо вредны.

Максим Соколов, публицист. “Идейные нам не надобны”

Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах министерства любви… Сайма, несомненно, распылят, снова подумал Уинстон… Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает: осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости… Он верит в принципы ангсоца, чтит Старшего Брата, он радуется победам, ненавидит мыслепреступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило, он прочел слишком много книжек, он наведывался в кафе “Под каштаном”, которое облюбовали художники и музыканты…. Судьбу Сайма нетрудно было угадать.

Джордж Оруэлл. “1984″