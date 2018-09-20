Четверг, 20 сентября 2018

Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Екатерина Иванченко освободила из-под ареста активистку местного штаба Алексея Навального Ирину Норман, арестованную на 15 суток за участие в пенсионном митинге 9 сентября. Об этом сообщается на ВК-странице екатеринбургского штаба Навального. Норман была лишена свободы в течение 12 суток.

Иванченко удовлетворила заявление об освобождении Норман, поданное ее защитником – юристом правозащитного проекта “Открытой России” в Свердловской области Юлией Федотовой. Юрист указывала, что эпилепсия входит в перечень заболеваний, при которых назначать административный арест запрещено.

Накануне Европейский суд по правам человека уведомил российские власти о принятии жалобы Норман и запросил документы о состоянии здоровья активистки, ее доступе к лечению и принимаемых в отношении Норман медицинских мерах.

Жалобу в Страсбургский суд 18 сентября подал юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев: он попросил суд обязать российские власти освободить Норман в соответствии правилом 39 регламента ЕСПЧ, согласно которому суд может обязать стороны процесса применить обеспечительные меры до рассмотрения жалобы по существу.

Решение об аресте Норман вынесла 12 сентября та же самая судья Иванченко. Она объявила активистку виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). На следующий день судья Свердловского облсуда Ольга Сазонова утвердила решение.

14 сентября Норман госпитализировали из спецприемника в больницу, однако после осмотра врачом вернули обратно.

Уральские политики и общественники в открытом письме призывали освободить Норман. “У Ирины эпилепсия, и без регулярного приема таблеток возможен летальный исход. Суду были предоставлены все подтверждающие справки, которые были “приняты во внимание” при вынесении постановления об аресте. Видимо, без этого фактора Ирину арестовали бы на 30 суток (максимально возможный срок ареста по ее статье). Неизвестно, сможем ли мы передать Ирине необходимые медикаменты в изолятор временного содержания, но даже если и сможем, любой стресс может усугубить ее состояние. Особенно такой серьезный стресс, как двухнедельное заключение в маленькую комнату с плохим светом, ржавой водой и душем раз в неделю”, – говорилось в обращении. Его подписали в частности бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и кандидат в мэры Дмитрий Москвин.

За участие в екатеринбургской акции 9 сентября помимо Норман по той же статье арестованы еще трое активистов. Экс-кандидат в депутаты гордумы Елена Парий получила 15 суток, координатор регионального отделения “Объединения перевозчиков России” Максим Фокин и активист Виктор Балдин – по 25 суток.

На акции были задержаны более 180 человек, в том числе несовершеннолетние и журналисты. На всех составили протоколы по статье 20.2 КоАП. Редакции местных СМИ выразили протест. На следующий день начальник свердловской полиции Михаил Бородин встретился с журналистами и извинился за действия своих подчиненных. Производство по административным делам журналистов было прекращено.

Екатеринбург, 9 сентября. ОМОН против народа. Съемка Глеба Эделева: